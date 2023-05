Yamaha STSJ Sukses Gelar ISRD di Surabaya, Performa WR 155 Terbukti Tangguh dan Superior di Kelasnya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Dalam rangka memeriahkan kegiatan International Supermoto Ride Day (ISRD) yang diselenggarakan pada 14 Mei 2023, PT Surya Timur Sakti Jatim (Yamaha STSJ) pun sukses memeriahkannya dengan menggelar ISRD pada hari yang sama.

Yamaha STSJ turut berpartisipasi dalam memeriahkan kegiatan ISRD 2023 dengan membawa sepeda motor trail kebanggaannya yaitu Yamaha WR 155 R.

"Kegiatan kemarin itu merupakan kegiatan berskala nasional yang diselenggarakan secara serentak di seluruh dunia," ungkap Manager Promosi Yamaha STSJ, William Saputra kepada SURYA.CO.ID, Selasa (16/5/2023).

"Jadi, seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain, beragam kegiatan menarik disajikan mulai dari Rolling City, Freestyle, Talkshow, Fun Games hingga hiburan electone dipersiapkan untuk meramaikan jalannya acara. Kegiatan yang melibatkan lebih dari 300 penggemar supermoto ini berasal dari berbagai komunitas yang ada di Jawa Timur," imbuhnya.

Bagi Yamaha STSJ, kata William, sebagai “The Real Adventure Partner” Yamaha WR 155 R memiliki karakter modern dan luxury yang sesuai dengan konsumen yang ingin terlihat berani dan elegan.

"Jadi bisa dibilang, dengan imagenya sebagai sepeda motor off road dengan kapasitas besar, Yamaha WR 155 R juga cocok dan bisa digunakan untuk jalanan on road. Dan hal ini telah dibuktikan nyata melalui kegiatan ISRD 2023 di Surabaya kemarin yang kami gelar. Di mana WR 155 R juga cocok digunakan sebagai motor freestyle,” ungkap William.

Sementara itu, GM Service Yamaha STSJ Ilham Wahyudi menambahkan, sebagai sepeda motor tangguh dan superior di kelasnya, Yamaha WR 155 R punya performa yang gila habis. Di mana memiliki torsi terbaik untuk memberikan kenikmatan bagi para penggunanya.

Performa menggila yang dimiliki, turut didukung juga dari segi kenyamanan berkat penggunaan tipe suspensi telescopic yang panjang dengan diameter ukuran hingga 41 mm. Fungsinya, untuk memberikan daya redam yang baik sehingga konsumen lebih nyaman ketika berkendara.

Pun demikian, penggunaan ban dual purpose yang dirancang untuk berkendara di berbagai kondisi jalan untuk mendukung aktivitas adventure maupun rutinitas berkendaranya sehari-hari. Dibekali dengan mesin 155 cc, liquid cooled, 4 langkah dengan Variable Valve Actuation (VVA) semakin memberikan pengalaman berkendara yang luar biasa.

Terpisah, salah satu anggota Komunitas Sidoarjo Motor Extreme, Yudha yang turut ikutan dalam acara ISRD yang digelar Yamaha STSJ juga membenarkan kenyamanan WR 155.

“Selain digunakan untuk off road, saya juga biasa menggunakan Yamaha WR 155 R untuk freestyle. Motor ini mampu menemani saya untuk menikmati setiap perjalanan saya baik on road maupun off road. Apalagi ditambah dengan desain jok YZ Series yang rata, jadi semakin memberikan kemudahan bagi saya untuk bermanuver. Jadi memang motor ini sangat saya rekomendasikan bagi para pecinta supermoto,” ungkap Yudha.

Sekadar informasi, Yamaha WR 155 R kini dipasarkan dengan harga Rp 42.144.000 on the road Surabaya.