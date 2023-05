Resmikan Showroom Kedua di Surabaya, BMW Group Indonesia Hadirkan MINI Cabrio Seaside Edition

sri handi lestari/surya.co.id

(dari kiri ke kanan) Vice President Sales and Network Development BMW Group Indonesia Bayu Riyanto, bersama Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O'tania, dan Head of MINI Asia Kidd Yam, Chairman PT Plaza Auto Raya - Plaza MINI Robert Wardhana, serta President Director PT Plaza Auto Raya - Plaza MINI Paula Dewiyanti, didampingi Director PT Plaza Auto Raya - Plaza MINI, Ferdy Purnama, saat berpose di samping mobil MINI Electric saat persemian Plaza MINI di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (16/5/2023).