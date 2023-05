Padi Reborn dan Raisa Meriahkan Konser Semarak Budaya di Monumen SLG

SURYA.CO.ID|KEDIRI - Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1219 tahun 2023 dimeriahkan penampilan Padi Reborn di Konser Semarak Budaya di Monumen Simpang Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri, Sabtu (13/5/2023) malam.

Konser Semarak Budaya memberikan hiburan puluhan ribu penonton hingga mengikuti menyanyikan lagu-lagu yang dibawakan.

Ikut serta bernyanyi di antara penonton Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama istri Eriani Annisa Hanindhito. Kehadiran mereka di tengah-tengah konser disambut hangat penonton.



Padi Reborn membawakan 10 lagu andalannya. Lagu Sang Penghibur sebagai pembuka membuat penonton tergerak untuk ikut bernyanyi.

Fadly, sang vokalis mengaku bahagia Padi Reborn bisa menjadi bagian dari Konser Semarak Budaya dalam puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1219.

"Semoga Kabupaten Kediri semakin sukses, dan yang pasti Mas Bup beserta istri semakin dicintai, masyarakat semakin sejahtera dan berbudaya," ungkapnya.

Setelah lagu Sang Penghibur sebagai pembuka dilanjutkan dengan lagu Sesuatu Yang Indah, Mahadewi, Menanti Sebuah Jawaban, Semua Tak Sama, Harmoni, Kasih Tak Sampai, Sobat, dan ditutup dengan lagu Begitu Indah.

Sebelum penampilan Padi Reborn, juga tampil Raisa yang membawa lagu-lagu andalannya seperti Could It Be, Mantan Terindah, dan Kali Kedua.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau yang akrab disapa Mas Dhito menyebut konser yang dihelat sebagai puncak rangkaian Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1219 ditujukan untuk menyenangkan dan menghibur masyarakat.

“Pada prinsipnya kita mau menyenangkan masyarakat Kabupaten Kediri, kita mau menghibur masyarakat Kabupaten Kediri,” tuturnya.(didik mashudi)