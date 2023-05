Bocoran Penampilan Salma Salsabila dan Nabilah Taqiyyah di Grand Final Indonesian Idol 2023

SURYA.CO.ID - Dua finalis Indonesian Idol 2023, Salma Salsabila dan Nabilah Taqiyyah membocorkan penampilan mereka di babak grand final, Senin (15/5/2023).

Bocoran penampilan Salma dan Nabilah terungkap dalam video terbaru di Youtube Indonesian Idol 2023.

Saat itu Salma dan Nabilah membacakan beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh warganet.

Salah satu pertanyaan yang mereka dapatkan terkait persiapan menghadapi babak terakhir yaitu grand final Indonesian Idol 2023.

Warganet bernama Rossa Anjani mengajukan pertanyaan, "Apa perbedaan penampilan di grand final dibanding penampilan sebelumnya? Mungkin lagu, persiapan, latihan, dan sebagainya".

Salma menjadi orang pertama yang menjawab. Peserta asal Probolinggo, Jawa Timur itu memastikan akan ada perbedaan signifikan dari penampilannya besok.

Menurut Salma, babak grand final harus menjadi pembuktian bahwa ia layak dan siap menjadi idola baru.

"Ini babak terakhir kan. Salah satu pembuktian kita karantina berbulan-bulan, banyak hal yang didapat, pembelajaran selama karantina harus dibuktikan di babak grand final," kata Salma.

Senada dengan Salma, Nabilah pun berupaya menampilkan yang terbaik.

"Kalau aku kurang lebih sama. Grand final merupakan babak yang dinantikan orang banyak. Di sini penentuan who the next Idol season ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Salma mengaku bahwa sudah mempersiapkan ucapan singkat yang akan dibaca jika menjadi Juara Indonesian Idol 2023 nantinya.

"Kita sudah menyiapkan speech nya. Kita mau ngomong apa, kita udah prepare banget," katanya sembari tertawa.

Sepak terjang Salma

Di babak Road to Grand Final, Senin (8/5/2023), Salma disebut sebagai penyanyi yang membawa warna baru di dunia musik Tanah Air.