Biodata Tio Pakusadewo Aktor yang Bertemu Putrinya Setelah 17 Tahun, Kisah Pertemuan Mereka Viral

SURYA.CO.ID - Aktor senior Tio Pakusadewo mengaku akhirnya bisa bertemu putrinya, Patrisha Beatrice, setelah 17 tahun.

Kisah ini diceritakan Tio Pakusadewo ketika menjadi bintang tamu di program Brownis TRANS TV, Kamis (11/5/2023).

Tio menceritakan, selama ini tak bisa menemui Trisha karena telah berjanji dengan mertuanya.

Kendati begitu, Tio rutin mengirimkan pesan pada Trisha melalui Twitter.

"Setiap ulang tahun, acara-acara besar kayak Lebaran, Natal, papa selalu ngucapin," kata Trisha.

"Penasaran sih soalnya selalu (kirim pesan) kan. Ini siapa? Kok kenal," sambungnya.

Padahal saat itu Tio mengaku menghubungi akun Twitter Trisha dengan menggunakan nama asli.

Di sisi lain, Trisha juga tak tahu bahwa Tio Pakusadewo adalah seorang aktor.

Trisha baru tahu Tio Pakusadewo ayahnya setelah dibuat penasaran dengan pesan-pesan yang rutin diterimanya dari Tio.

"Dia twit bilang 'Om ini siapa? Saya betul-betul pengin tahu, so tell me the truth, who are you?'" kata Tio mengingat pesan dari putrinya di Twitter saat itu.

"Gue bilang,'kalau ada hari paling aku tunggu sepanjang hidupku, ya hari ini, kamu di dalam tubuhmu ada darahku, kamu anakku,'" sambung Tio.

Saat itu Trisha sempat meminta bukti dan Tio menyanggupi untuk melakukan tes DNA.

Namun hal itu tak dilakukan karena Trisha mengaku belum siap menghadapi kenyataan yang mungkin diterimanya setelah mendapatkan hasil tes DNA.

"Satu jam kemudian dia message lagi 'jangan sekarang, I'm not ready yet,' oke gue bilang," ucap Tio.