BENARKAH Tiket Coldplay di Indonesia Terlalu Mahal? Warganet Bandingkan dengan Negara Tetangga

SURYA.CO.ID - Benarkah tiket Coldplay di Indonesia lebih mahal dari negara tetangga yang tak sampai belasan juta?

Seperti diberitakan sebelumnya, harga tiket Coldplay di Indonesia telah diumumkan oleh pihak promotor, PK Entertainment dan TEM Presents, Kamis (11/5/2023).

TIket Coldplay dijual dengan harga bervariasi dari Rp 800 ribu hingga Rp 11 juta, untuk berbagai kategori.

Berikut daftar harga tiket konser Coldplay di Jakarta:

Ultimate Experience (Cat 1) Rp 11.000.000

My Universe (Festival) Rp 5.700.000

Cat 1 (Numbered Seating) Rp 5.000.000

Festival (free standing) Rp 3.500.000

Cat 2 (numbered seated) Rp 4.000.000

Cat 3 (numbered seated) Rp 3.250.000

Cat 4 (numbered seated) Rp 2.500.000

Cat 5 (numbered seated) Rp 1.750.000

Cat 6 (numbered seated) Rp 1.250.000

Cat 7 (numbered seated) Ristricted view Rp 1.250.000

Cat 8 (numbered seated) Ristricted view Rp 800.000

Namun, harga tiket Coldplay di Indonesia dinilai terlalu mahal jika dibandingkan dengan negara lain.

Hal itu disampaikan salah satu warganet di Twitter dengan username, @icecoldnovember.

Dia mengatakan bahwa tiket Coldplay di Jepang lebih murah dibandingkan Indonesia.

Tiket termahal yang dijual di Jepang hanya dibanderol Rp 5,5 juta. Sementara Indonesia Rp 11 juta.

"The most expensive one in Tokyo is Rp5,5 juta, meanwhile, it's Rp13,2 juta here. Is it because they have smaller population? Or is it because they're not too greedy?" tanyanya.

Tips War Tiket Coldplay

Melansir akun Twitter @kixtchen, dia membagikan sejumlah tips yang bisa diikuti penggemar sebelum war tiket Coldplay.

Dia membagikan tips tersebut berdasar pengalamannya saat war tiket.

Penjualan tiket konser Coldplay rencananya akan menggunakan situs Loket.com.

Akun @kixtchen menyarankan agar penggemar menggunakan laptop saja saat war tiket. Tak hanya itu,dia juga mengatakan agar penggemar standby lebih awal sebelum penjualan tiket dimulai.

"Kalau misal sudah full booked, jangan panik, ya," terangnya.