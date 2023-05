Sosok Dua Siswi MAN 2 Ponorogo yang Lolos Beasiswa Sejumlah Universitas di Luar Negeri

SURYA.CO.ID, PONOROGO - Sempat mengubur impian untuk kuliah ke kuar negeri karena orang tua berpenghasilan pas-pasan.

Namun justru beasiswa Indonesia Maju membuat Etik Nur Khasanah dan Like Zuyyina Fatwa Fadila bisa mewujudkan mimpi.

Tak hanya satu kampus yang menerima mereka. Melainkan ada beberapa kampus.

Pun kampus yang menerima mereka masuk dalam top 100 Universitas dunia.

Ya, raut waja Etik maupun Like sangat ceria. Senyum terus mengembang di bibir mereka.

Terlebih setelah menerima kepastian bahwa mereka lolos beasiswa Indonesia Maju.

“Senang banget, serasa mimpi bisa mewujudkan impian untuk ke luar negeri walaupun bapak saya hanya seorang kuli bangunan,” ujar Like ketika mengawali perbincangan, Kamis (11/5/2023)

Dia sempat pesimis bisa meneruskan pendidikan. Berlatarbelakang karena orang tua yang pas-pasan.

“Seandainya bisa pun juga harus beasiswa,” kata Like.

Like sendiri diterima di 8 kampus luar negeri. Anak kedua dari dua bersaudara ini diterima di University of Toronto Mississauga: Canada (Studies in Psychology), University of Toronto Scarborough: Canada (Physical and Environmental Sciences).

University of Toronto St.George: Canada (IFP-Life Science), University of British Columbia : Canada

Vantage one Bachelor of Science, National Taiwan University : Taiwan (Bachelor Program of Biotechnology and Food Nutrition)

Monash University : Australia (Bachelor of Science), University of Western Australia : Australia (Environmental Science and Management), Wageningen University & Research : Netherlands (Environmental Sciences).

“Saya ambil National Taiwan University di Taiwan dengan jurusan Bachelor Program of Biotechnology and Food Nutrition,” kata siswa kelahiran 27 Desember 2004 ini.

Dia menjatuhkan pilihan di Taiwan bukan tanpa alasan.