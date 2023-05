Pertama Kali di Surabaya, New Honda Brio Kenalkan Warna Terbaru

SURYA.co.id | SURABAYA - Setelah diluncurkan pertama kali di Jakarta pada 5 Mei 2023 oleh PT Honda Prospect Motor, kini giliran Surabaya melalui Honda Surabaya Center, Main Dealer Honda wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, menampilkan New Honda Brio untuk pertama kalinya di Fashion Atrium Pakuwon Mall, Surabaya pada tanggal 10–14 Mei 2023.

Tetap mempertahankan perfoma mesin terbesar di kelasnya, karakter Fun to Drive serta harga yang value for money, New Honda Brio tampil dengan desain yang lebih sporty dan stylish serta fitur yang semakin lengkap.

Banyak sekali perubahan tampilan eksterior New Honda Brio RS ini, meliputi New LED Headlights with LED Daytime Running Light, New Dark Chrome Front Grille Design with New RS Emblem, New LED Fog Lights, New Power Retractable Black Door Mirror with LED Turning Signal, New Front Bumper Design, New Smoked Rear Combi Lamp, New Rear Bumper Design with Diffuser, New 15” Dark Chrome Sporty Alloy Wheel serta New Smart Entry System.

President Director Honda Surabaya Center, Ang Hoey Tiong, mengatakan Honda Brio merupakan salah satu unit paling diminati oleh konsumen muda yang ingin memiliki mobil pertama mereka.

“Honda Brio selalu menjadi kontribusi pertama dalam penjualan Honda wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara. Kami percaya dengan desain eksterior dan interior yang semakin sporty dan stylish, fitur semakin lengkap, serta didukung mesin terbesar di kelasnya, New Honda Brio masih tetap menjadi produk favorit bagi konsumen,” jelasnya, Jumat (12/5/2023).

Yang menarik New Honda Brio hadir dengan berbagai pilihan warna mulai dari warna baru yaitu Electric Lime Metallic (Satya dan RS), warna baru ini merepresentasikan warna untuk anak muda yang lebih sporty dan dinamis.

Pilihan warna baru lainnya yaitu Stellar Diamond Pearl (RS) dan Meteoroid Gray Metallic (Satya & RS).

Terdapat pula warna Phoenix Orange Pearl with twotone color option (RS), Crystal Black Pearl (Satya & RS), Rallye Red (Satya) dan Taffeta White (Satya).

New Honda Brio dibekali dengan mesin 1.2L i-VTEC 4 silinder yang bertenaga 90 PS, dengan transmisi 5 M/T dan CVT dengan Earth Dreams Technology, Tweeter Speaker, ECO Assist, serta fitur keselamatan seperti Dual Front SRS Airbags, struktur rangka G-CON + ACE, dan sistem pengereman ABS + EBD.

Sementara untuk interiornya, New Honda Brio RS kini dilengkapi dengan penambahan fitur baru, seperti New Seat Pattern Design, New Sporty Dashboard Panel Pattern, New One Push Ignition System, New Sporty Meter Cluster with Multi Information LCD Display, New 7” Advanced Capacitive Touchscreen, Display Audio serta New Illumination Light pada bagian tuas transmisi serta Audio Steering Switch.

Di Surabaya New Honda Brio tersedia mulai dari New Honda Brio Satya S M/T yang dibandrol Rp 171.700.000,- tipe E M/T dengan harga Rp 184.300.000,- dan tipe E CVT dengan harga Rp 196.100.000,-.

Sementara New Honda Brio RS M/T dijual dengan harga Rp 238.400.000,- dan tipe RS CVT dengan harga Rp 248.400.000.