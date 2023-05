Bruno Moriera Tiba, Jadi Pemain Asing Pertama yang Gabung Persebaya Surabaya

SURYA.CO.ID, SURABAYA- Bruno Moriera sudah tiba di Surabaya. Hal itu diketahui dari postingan instagram resmi Persebaya, Jumat (12/5/2023) pagi.

"Look at this smile. Look how he shine for you," tulis keterangan Persebaya dalam postingan tersebut, Jumat (12/5/2023) pagi.

Dalam postingan itu, Bruno tampak menggunakan kaus hitam dikombinasikan celana panjang juga berwarna hitam, ia terlihat masih berada di Bandara Juanda.

Bruno menjadi pemain asing pertama yang bergabung dengan tim dari empat pemain asing Persebaya yang sudah diperkenalkan secara resmi musim ini.

Tiga pemain lain, Sho Yamamoto, Ze Valente dan Paulo Victor.

"Sho kemungkinan tanggal 18 ini, Ze mungkin awal-awal Juni atau akhir Mei," kata Aji Santoso, pelatih Persebaya.

Bruno Moriera bukan sosok asing bagi Persebaya dan Bonek. Sebelumnya pemain 24 tahun itu pernah menjadi bagian Persebaya musim 2021/2022.

Bruno tampil apik bersama Persebaya, mencetak tujuh gol dan tiga assis dari 29 penampilannya di musim tersebut.

Musim lalu ia sempat hijrah membela Niki Volos FC, tim level 2 kompetisi Yunani.