Top 50 Campers Diumumkan, Penyebaran Asal Daerah Merata di Hari Ketiga KFC DBL Camp 2023

SURYA.CO.ID, JAKARTA - Total sebanyak 18 drill stations dengan intensitas tinggi yang sangat melelahkan.

Harus dijalani oleh 246 student-athlete terpilih se Indonesia pada hari ketiga KFC DBL Camp 2023 di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta, Rabu (10/5/2023).

Beberapa menu pelatihan yang diberikan oleh World Basketball Academy (WBA) Australia dan DBL Academy adalah one on one dan two of two drills. Namun, dengan banyak variasi hingga 18 drill stations.

Seperti transisi bertahan ke menyerang dan sebaliknya, selanjutnya ada menu latihan menembak untuk melihat akurasi para campers (sebutan peserta KFC DBL Camp).

Dimulai tepat pukul 08.00 WIB, seluruh campers melakukan drill hingga pukul 11.30 WIB untuk jeda istirahat. Selanjutnya, campers kembali menyantap drill hingga pukul 19.00 WIB.

“Saya sangat salut dengan semangat para campers untuk berlatih dan belajar hal baru, dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya,” puji Shane Froling, legenda basket dari WBA Australia yang sejak 2010 tak pernah absen mengisi materi pada pelatihan basket pelajar terbesar di tanah air ini.

Selama berlangsungnya drill stations, tim pelatih dari WBA dan DBL Academy juga melakukan penilaian.

Untuk menentukan siapa saja yang berhak menyandang sebagai Top 50 Campers putra dan putri.

Lalu, mengerucut lagi sebagai Top 24 Campers, hingga akhirnya dinyatakan sebagai 12 terbaik putra dan putri anggota skuad elite KFC DBL Indonesia All-Star 2023 yang akan diumumkan di Grand Atrium Kota Kasablanka, pada puncak gelaran KFC DBL Festival 2023, Minggu (14/5/2023) nanti.

Dari pengumuman Top 50 Campers putra dan putri, penyebaran asal daerah para student-athlete yang lolos cukup merata. Walau beberapa Series (Provinsi) meloloskan lebih banyak wakilnya.

Dari persaingan putri, seri DKI Jakarta jadi terbanyak meloloskan wakilnya, yakni 11 campers, disusul seri Jawa Timur (delapan), lalu seri Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali yang sama-sama meloloskan lima wakilnya, serta seri DI Jogjakarta (empat), dan seri Banten (tiga).

Seri Riau dan Seri Kalimantan Barat masing-masing meloloskan dua wakil. Sedangkan seri Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Papua masing-masing meloloskan satu wakilnya.

Begitu pula dengan persaingan putra, seri DKI Jakarta juga paling banyak meloloskan wakilnya dengan total sembilan anak sebagai Top 50 Campers.

Disusul seri Jawa Barat (delapan), Jawa Timur (enam), Banten, Sulawesi Selatan, dan Bali masing-masing meloloskan tiga wakilnya.