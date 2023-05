Jadwal Liga Spanyol, Barcelona vs Espanyol: Pesta Juara vs Tangis Degradasi, Duo Madrid Happy- Happy

SURYA.co.id I - Berikut jadwal Liga Spanyol Laliga matchday ke-34 yang akan berlangsung Sabtu - Selasa (13 - 16 MEI 2023).

Setelah libur sepekan menyambut Final Copa Del Rey yang dimenangi Real Madrid, Liga Spanyol Laliga kembali bergulir memasuki matchday ke-34, Sabtu 13 MEI 2023.

Pertandingan Mallorca vs Cadiz akan menjadi pembuka di hari Jumat (12/5/23) malam atau Sabtu dini hari pukul 02.00 WIB.

Dilanjut esok harinya, Sabtu (13/5/2023) malam hingga dini hari Minggu (14/5/2023), yang akan diisi empat pertandingan.

Mulai pukul 19.00 WIB antara Real Sociedad vs Girona, lalu pukul 21:15 WIB - Osasuna vs Almeria, pukul 23:30 WIB - Villarreal vs Athletic Bilbao, dan ditutup Real Madrid vs Sevilla pukul 02.00 WIB dini hari Minggu (14/5/2023).



Laga sorotan:

Barcelona sambut pesta juara

Kiper Barcelona Marc ter Stegen merayakan kemenangan (@mterstegen1)

Laga derbi Catalan, Espanyol vs Barcelona akan menjadi laga disorot di matchday ke-34.

Laga akan berlangsung Minggu waktu setempat atau Senin (15/5/2023) dini hari pukul 02.00 WIB.

Laga derbi ini sangat krusial bagi dua tim Catalan beda nasib tersebut.

Barcelona kokoh di puncak klasemen dan langsung bersiap pesta juara jika menang.

Sebaliknya, Espanyol akan semakin terbenam dan lancar terdegradasi jika kalah oleh Barcelona.

Espanyol saat ini berada di urutan ke-19 dengan poin 31, terpaut tiga poin dari Getafe (urutan 18) dan Valencia (urutan 17) yang sama-sama mengantongi 34 poin.

Dengan lima pertandinga trersisa, termasuk menjamu Barcelona, peluang Espanyol menghindari zona degradasi masih terbuka. Tentu sayaratnya, dengan menyapu laga sisa dengan kemenangan.

Kalkulasi di atas kertas, Barcelona jelas jauh lebih difavoritkanan memenangi derbi Catalan.

Barcelona bisa langsung mengunci gelar juara Laliga 2022/2023, jika mampu memetik kemenangan.

Bahkan seandainya kalah, Barcelona tetap bisa mengunci gelar, dengan catatan di pertandingan lain Atletico Madrid kalah atau draw.