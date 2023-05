Harga-Harga di Lamongan Belum Pulih 3 Pekan Pasca Lebaran, Telur Sudah Tembus Rp 30 Ribu

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Anggapan bahwa harga komoditas bisa kembali turun atau normal pasca Lebaran, tidak terbukti tahun. Karena tiga pekan setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah, harga beberapa kebutuhan di pasar-pasar tradisional Lamongan terus bergerak naik dan minimal hanya bertahan di harga lama, seperti beras.

Kecuali beras, beberapa komoditas terpantau mengalami kenaikan di antaranya telur, gula, bawang merah merah, bawang putih, minyak goreng curah, cabai rawit. Bahkan garam dapur yang sejak zaman dulu dikenal murah, juga naik harga.

Hasil pantauan SURYA di Pasar Rakyat Sidomulyo menunjukkan, harga telur mencapai Rp 30.000 per KG. Harga ini diduga terjadi hampir merata di daerah sekitar karena pasokan dari Kabupaten Blitar berkurang.

"Kenaikan harga telur dipengaruhi karena pasokan. Sementara kebutuhan telur di Lamongan masih banyak dipasok dari Blitar. Tetapi kenaikan harga komoditas lainnya masih wajar," kata Kepala Disperindag Lamongan, Anang Taufik, Kamis (11/5/2023).

Selain telur, minyak curah sedikit bergerak ke harga Rp 16.000 per KG, garam dapur sudah mencapai Rp 31.000 per pak atau hanya naik Rp 27 tetapi sudah menjadi pemikiran para pedagang. Sementara gula pasir mencapai Rp 13.500 per KG atau naik Rp 500.

Tidak ketinggalan kebutuhan untuk memasak seperti bawang putih naik dari Rp 30.000 menjadi Rp 35.000 per KG, dan bawang merah malah memperlebar selisih Rp 8.000, karena naik dari Rp 35.000 menjadi Rp 43.000 per KG.

"Kenaikan harga sejumlah kebutuhan itu karena pasokannya berkurang," ungkap seorang pedagang di stand Pasar Rakyat Sidomulyo, Qomariyah (40) kepada SURYA. "Seperti cabai rawit naik dari semula Rp 25.000 menjadi Rp 35.000 atau ada kenaikan Rp 10.000."

Ia membenarkan kenaikan satu komoditas biasanya menyeret yang lain, seperti tomat yang sebelumnya hanya Rp 8.000 menjadi Rp 10.000dan buncis dari semula Rp 12.000 menjadi Rp 13.000 per KG. " Naiknya bertahap setelah Idul Fitri sampai sekarang terus naik. Kalau tepung dan jagung tidak naik, sama harganya, " ungkapnya.

Hal yang sama terjadi di Pasar Babat dan Pasar Sidomulyo di mana harga cabai rawit juga terpantau mengalami kenaikan Rp 10.000. Demikian pula dengan harga cabai di Pasar Blimbing yang ikut mengalami kenaikan, cuma cabai merah besar sedikit lebih murah yaitu dari Rp 20.000 menjadi Rp 23.000 per KG.

Sementara untuk harga kebutuhan pokok lainnya seperti beras, terpantau masih stabil. Beras kualitas premium misalnya, saat ini berada di harga Rp 13.000 per KG, beras medium Rp 11.000 per KG dan beras medium Bulog malah di harga Rp 9.000 per KG.

Kemudian bahan pangan mentah seperti daging ayam meleset jauh, dari Rp 33.000 menjadi Rp 38.000 per KG. "Harganya sama, apakah itu daging ayam empuk maupun yang keras, Rp 38.000. Naiknya sejak setelahhari raya, " kata penjual daging ayam, Saekan. ****