Tingginya Permintaan Produk Serum Dorong Viva Cosmetics Luncurkan 3 Jenis Serum Sekaligus

SURYA.co.id | SURABAYA - Tren penggunaan serum untuk wajah mendorong permintaan produk ini mengalami peningkatan.

Pasarnya juga semakin berkembang di berbagai usia dan daerah.

Hal tersebut mendorong Viva Cosmetics sebagai perusahaan kosmetik asli Indonesia untuk meluncurkan produk serum dengan tiga jenis sekaligus.

"Kami luncurkan produk serum setelah melihat permintaan yang tinggi dan kami tertantang untuk menyediakan serum yang sesuai dengan kondisi kulit masyarakat," kata Anna Setiawati, Brand Manager Viva Cosmetics, Rabu (10/5/2023).

Lebih lanjut Anna mengungkapkan, setiap hari kulit wajah terpapar sinar matahari. Baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Oleh karena itu, penting untuk merawat kulit wajah kita dengan skincare yang sesuai. Salah satunya dengan menggunakan serum untuk nutrisi kulit," jelas Anna.

Ada tiga jenis serum wajah yang dirilis Viva Cosmetics adalah Viva Glowing White Serum, Viva Peeling Serum, dan Viva Anti Aging Serum.

Masing-masing serum ini mampu menjawab berbagai masalah kulit yang sering dialami khususnya oleh kaum hawa.

"Peluncuran produk serum ini merupakan solusi agar kondisi kesehatan kulit senantiasa terjaga. Hal ini dibuktikan dengan rancangan kombinasi bahan-bahan bahan aktif yang secara sinergis bekerja efektif di masing-masing serum," ungkap Anna.

Viva Glowing White Serum untuk menjawab persoalan kulit wajah dengan masalah flek hitam, kusam, dan noda bekas jerawat membandel.

Serum yang mengandung 5 persen Niacinamide, 1 persen Licorice, dan Glutathione ini mampu mencerahkan rona kulit wajah.

Viva Peeling Serum berguna untuk mengeksofoliasi sel kulit mati dan meregenerasi kulit yang baru, sehingga menjadikan kulit wajah semakin lembap bercahaya.

Serum ini diformulasi dengan 3 persen AHA from Glycolic Acid, 1 persen BHA from Salycilic Acid, 4 persen PHA from Gluconolactone, Moisturizer, dan Anti Ititant.

"Selain itu juga terdapat Natural Betaine, Aloe Vera, Allantoin, dan Hydrolyzed Jojoba Ester yang telah teruji memiliki keunggulan untuk menghidrasi, mengencangkan, hingga mengatasi kemerahan kulit," beber Anna.

Viva Anti Aging Serum membantu menjaga skin barier dari berbagai masalah kukit yang akan datang.

Mengandung Sodium Hyaluronate, 1 persen Collagen, dan Bakuchiol yang akan merawat kekencangan dan elastisitas kulit.

Selain itu juga membantu sebagai proteksi kulit serta menghindarkan kulit dari tanda-tanda penuaan dini.

Anna mengaku optimis peluncuran serum ini akan mendapat sambutan positif dari masyarakat, seiring dengan industri kosmetik yang juga mengalami pertumbuhan yang positif serta produk baru tersebut sekarang sudah tersedia di Marketplace Official Viva Cosmetics yang juga dikelola oleh tim Viva Muda.

"Peluncuran serum ini juga sebagai salah satu upaya kami untuk meningkatkan brand awareness Viva Cosmetics di tengah boomingnya berbagai serum yang ada di pasaran," pungkas Anna.