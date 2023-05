GSK Indonesia Resmikan Kantor Baru untuk Dukung Lingkungan Sehat Karyawan dan Inovasi Keberlanjutan

SURYA.co.id | SURABAYA - Glaxo Smith Kline (GSK) Indonesia meresmikan kantor barunya di Menara Standard Chartered Jakarta lantai 19, Selasa (9/5/2023).

Kantor baru tersebut, memiliki desain modern dengan sentuhan alam.

"Namun tetap mengusung budaya tradisional Indonesia dan terinspirasi dari tujuan perusahaan untuk menyatukan sains, teknologi, dan talenta yang diekspresikan melalui tempat kerja yang dinamis demi mendorong berkembangnya tenaga kerja yang terampil, sehingga dapat melahirkan inovasi-inovasi baru," kata Manishkumar Munot, Presiden Direktur GSK Indonesia.

Hal tersebut akan membawa peluang lebih besar untuk memberikan dampak kesehatan yang lebih baik bagi pasien di Indonesia.

Lebih lanjut, Manishkumar, menyebutkan, pihaknya terus berupaya untuk memberikan dampak positif bagi kesehatan jutaan masyarakat Indonesia dengan memprioritaskan inovasi untuk vaksin serta obat-obatan.

"Sehingga kami bersama bisa mencegah dan mengobati penyakit," jelas Manish.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pihaknya terus melakukan peningkatan atas kinerja dan pertumbuhan perusahaan.

Salah satunya dengan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat bagi karyawan melalui pembukaan kantor baru yang sesuai dengan kebutuhan karyawan dan tujuan perusahaan.

Hadir dalam peresmian kantor baru tersebut, Luis Arosemena, Senior Vice President GSK Emerging Markets, Oliver Richards, Country Director UK Department for Business and Trade Kedutaan Besar Inggris Untuk Indonesia dan Timor Leste, dan Dr Dra Agusdini Banun Saptaningsih Apt MARS, Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Serta Setiaji ST MSi, Kepala Transformasi Digital Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan seluruh karyawan GSK Indonesia.

Pada tahun 2022, GSK Indonesia mendapat penghargaan dari HR Asia sebagai 'Best Company to Work for in Asia - Indonesia Edition' dan penghargaan dari HR Excellence Awards dalam 'Excellence in HR Talent Acquisition'.

Tahun ini GSK Indonesia terus memperkuat komitmennya untuk menjadi salah satu perusahaan yang terdepan dengan menghadirkan kantor baru yang dapat membantu karyawannya untuk terus berinovasi.

Hal ini diwujudkan dengan menghadirkan ruang kerja yang terbuka untuk berkolaborasi, yang kualitas udaranya termonitor dengan baik, mendukung lingkungan yang berkelanjutan, serta dilengkapi dengan pencahayaan baik yang didesain untuk meningkatkan produktivitas selama bekerja.

Reswita Dery Gisriani, Direktur Komunikasi, Hubungan Pemerintah dan Akses Pasar GSK Indonesia juga menambahkan, pihaknya berkomitmen terhadap kesetaraan kesempatan kerja dan lebih proaktif di semua sektor.