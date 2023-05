Polres Gresik Tunggu Hasil Tes Kejiwaan Tersangka Kasus Ayah Bunuh Anak

SURYA.co.id | GRESIK - Polres Gresik masih menunggu hasil tes kejiwaan tersangka kasus ayah bunuh anak dengan pisau dapur.

Kapolres Gresik, AKBP Adhitya Panji Anom, mengungkapkan ada tiga motif kasus pembunuhan yang menewaskan AK alias Z masih berusia 9 tahun.

Tersangka bernama M Qo'ad Af'aaul Kirom alias Afan lahir di Surabaya pada 19 April 1994.

Dia tercatat sebagai warga Manukan Kulon Surabaya dan berdomisili di Gresik berada di Dusun Plampang, Desa Putat Lor, Menganti, Gresik.

Kondisi kejiawaannya sempat dipertanyakan.

Peristiwa berdarah di Dusun Plampang, Kecamatan Putat Lor, Kecamatan Menganti, Gresik pada Sabtu (29/4/2023) menyita perhatian publik.

Pelaku pembunuhan adalah ayah kandung korban tega menusuk anak kandungnya sendiri hingga tewas di atas kasur.

Saat putri semata wayangnya tidur, sebanyak 24 luka tusuk bersarang di punggung korban.

Bahkan tembus sampai ke jantung.

"Untuk tes kejiwaan masih menunggu. Sudah dilakukan pengetesan," ujarnya, Selasa (9/5/2023).

Alumnus Akpol 2002 ini membeberkan tiga motif pembunuhan bocah yang masih duduk di bangku kelas 2 SD oleh ayah kandungnya sendiri.

Pertama, yakni terkait masalah ekonomi karena tersangka tidak memiliki pekerjaan tetap.

Kedua, 3 hari sebelum kejadian istri tersangka meninggalkan rumah.

Ketiga tersangka ingin anaknya masuk surga agar tidak mengetahui dosa dosa orang tuanya.

“Latar belakang istri tersangka mempunyai pekerjaan pemandu karaoke ( LC). Tersangka sendiri merupakan pernah terdakwa menjadi tersangka kasus narkotika jenis sabu dengan vonis enam tahun penjara,” bebernya.

Tersangka dijerat dengan Pasal 44 ayat 3 undang undang no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga junto pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 UU no 35 th 2014 tentang Perubahan atas UU no 23 th 2002 tentang Perlindungan Anak atau pasal 340 sub 338 KUHP.

”Ancaman hukuman pidana mati,atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu atau paling lama 20 tahun,” pungkasnya.