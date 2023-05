Bonsai Sancang Warga Sidoarjo Rajai Kontes Bonsai di Lamongan, Ditawar Hampir 1 Miliar

Andri Bastian berpose dengan bonsai Sancang miliknya yang meraih Best In Show juga Best In Class Utama, dalam pameran bonsai di Lamongan, Selasa (9/5/2023).

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Keindahan seni menanam dalam bentuk mini alias bonsai menjadi investasi sekaligus hobi produktif, seperti terungkap bahwa Bonsai Sancang milik Andri Bastian asal Sidoarjo sempat ditawar senilai Rp 850 juta atau hampir semiliar.

Tawaran mahal untuk bonsai yang dirawat Andri itu terungkap saat pelaksanaan Pameran dan Bursa Bonsai se-Jawa Bali yang digelar Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) di Alun-Alun Lamongan, Selasa (9/5/2023).

Tentu harga bonsai andalan Andri bisa lebih mahal lagi ketika merajai kontes di Lamongan itu. Dari 706 bonsai yang diikutkan dalam pameran, Bonsai Sancang milik Andri Bastian meraih Best in Show atau paling indah, dan Best in Class Utama atau berkualitas terbaik.

Andri mengaku, pohon itu ia beli dari seorang kolektor sekitar Rp 200 juta dua tahun silam. Saat itu kondisinya sudah matang atau rawatan 70 persen namun dengan perawatan rutin malah merebut tiga kali predikat Best in Show.

Pertama diraih saat pameran nasional di Sragen tahun 2022, Semarang 2022, dan kali ini di Lamongan tahun 2023. "Ini terakhir ada kolektor menawar Rp 850 juta, dulu beli di angka Rp. 200 juta,," kata Andri kepada SURYA.

Meski sudah ada penawaran besar, Andri belum mematok harga bonsai kesayangannya itu. Untuk sementara ia masih bertahan merawat bonsainya yang kini diperkirakan sudah berumur sekitar 40 tahun tersebut. Andri juga belum bisa memastikan kapan Bonsai Sancang miliknya itu akan berpindah tangan ke kolektor bonsai.

Ditanya perlakuan terhadap bonsai jenis Sancang, Andri mengungkapkan, perawatannya harus memahami botani pohon. "Ini kita harus memahami botani pohon, kemudian karena dia hidup di dalam pot maka harus kita sesuaikan kebutuhan makanannya, " ungkapnya.

Biasanya kalau ranting sudah terlalu rapat maka harus dikurang, begitu pula akarnya. "Setiap berapa bulan sekali kita copot dari potnya dan kita kurangi akarnya," ungkapnya.

Selain bonsai milik Andri, bonsai pohon Santigi milik Julianto asal Surabaya juga keluar sebagai pemenang kategori Best in Class madya. Ada juga Pohon Santigi milik Harmes asal Surabaya menjadi pemenang kategori Best in Class Pratama.

Selain itu masih banyak kategori lain yang dilombakan seperti best in size small pratama, dan best ten di masing-masing kelas. Pameran bonsai yang digelar pada 2-14 Mei itu menjadi agenda tahunan dalam rangka Hari Jadi Lamongan yang kini masuk tahun ke-454.

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi mengungkapkan, kegiatan ini merupakan wujud usaha bersama antar pemerintah dengan berbagai pihak. Termasuk peran komunitas yang mendorong peningkatan ekonomi kreatif juga kesejahteraan keluarga. Di mana hal tersebut akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian daerah.

"Bonsai ini termasuk dalam salah satu bagian dari ekonomi kreatif, di mana ekonomi kreatif merupakan salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi nasional yakni sekitar 5,76 persen. Artinya kontribusinya melebihi sektor pertambangan, " ungkapnya.

Pihaknya terus mendukung, karena ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Ekonomi kreatif sekarang berdekatan dengan hobi, berdekatan dengan keinginan milenial. "Dan terus kita fasilitasi khususnya di Kabupaten Lamongan ini," ujar Kaji Yes, sapaannya.

Wakil Ketua PPBI Cabang Lamongan, Ervan Hadi dalam laporannya mengungkapkan, pameran bonsai bertajuk 'Simphony Bonsai' juga diikuti oleh peserta dari bursa bonsai dengan 7 stand, mewakili Situbondo, Sumenep, Malang, Batam, Surabaya, Lamongan, dan Jombang.

"Untuk kontes bonsai ada 4 kelas yakni utama, madya, pratama, dan prospek. Di kelas utama ada 32 peserta, kelas madya ada 37, pratama 187, dan prospek angka 450. Jadi ada 706 peserta," katanya. *****