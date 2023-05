Bantu Warga Migran, IOM PPB dan Unusa Lakukan Pengabdian Masyarakat Skala Internasional

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Tanggal 16 Mei setiap tahunnya diperingati sebagai The International Day of Living Together in Peace (IDLPT), atau Hari “Hidup Berdampingan dalam Damai” Sedunia.

Majelis Umum Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) mendeklarasikan hal ini dalam resolusi 72/130, untuk mendorong masyarakat internasional menggaungkan perdamaian, toleransi, persatuan dalam perbedaan, saling pengertian, dan solidaritas.

“Ini ke-bhinneka-annya tinggi, makanya FK UNUSA harus menjadi bagian dari hari internasional ini,” ujar dr Dwikoryanto Sp BS(K) FINPS selaku head of advisory board kegiatan pengabdian masyarakat (pengmas) internasional kepada SURYA.co.id, Senin (8/5/2023).

Pria yang juga sebagai dokter spesialis bedah syaraf ini menambahkan, mitra strategis yang terlibat dalam kegiatan ini adalah International Organization for Migration (IOM), yakni suatu organisasi di bawah PBB yang memiliki fokus kerja di bidang migrasi.

“Ibarat berkah Allah turun melalui IOM sehingga kami belajar banyak tentang isu migran internasional,” tuturnya.

Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Unusa, Dr dr Handayani M Kes mengungkapkan, bahwa IOM berdiri sejak 1951 dan saat ini telah bekerja sama dengan lebih dari 100 negara di dunia.

IOM punya peran kunci untuk mendukung pencapaian sustainable development goals (SDGs) 2030 melalui humanitarian assistance.

Kegiatan bersama IOM ini akan menambah exposure bagi FK UNUSA untuk berkontribusi aktif dalam pergaulan internasional.

Para profesional nusantara tidak boleh berdiam diri. Harus proaktif mengambil peran, termasuk para dokter dan mahasiswa FK UNUSA.

“Selain itu, agar para pengungsi itu punya kesempatan belajar sesuatu yang baru dan tumbuh bersama-sama kita. Kerjasama FK UNUSA dengan IOM ini telah dimulai pada bulan Desember 2022. Bulan Desember dianggap istimewa karena ada Hari Ibu 22 Desember dan Hari Migran Internasional 18 Desember. FK UNUSA mengundang IOM untuk bicara tentang migran, tapi concern-nya ke kesehatan mental perempuan,” ungkapnya.

Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) FK UNUSA, dr Hafid Algristian Sp KJ mengungkapkan, caregiver atau perawat lansia banyak dibutuhkan keberadaannya di hampir seluruh keluarga di Indonesia maupun di luar negeri.

Secara tidak langsung, Caregiver memiliki peran penting dalam kehidupan lansia.

Merawat lansia merupakan pekerjaan yang mulia, karena perawat secara langsung terlibat dalam kehidupan lansia untuk membantunya hidup lebih baik.

Terlebih lagi pada lansia dengan kondisi kesehatan tertentu yang menggantungkan hidupnya dari bantuan orang lain.

“Selain dibutuhkan kesabaran, ilmu pengetahuan dalam merawat dan mengasuh lansia menjadi hal utama yang harus dimiliki. Dengan berbekal ilmu pengetahuan yang matang, perawat akan lebih percaya diri dalam memberikan perawatan atau tindakan kepada pasien,” ungkapnya.