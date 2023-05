Biodata Kadek Raditya yang Resmi Jadi Pemain Baru Persebaya Surabaya, Eks Timnas U-23

SURYA.co.id, - Berikut Biodata Kadek Raditya Maheswara yang diresmikan jadi rekrutan kelima Persebaya Surabaya, eks Timnas Indonesia U-23.

Persebaya Surabaya menambah amunisinya untuk menghadapi gelaran Liga 1 2023/2024.

Terbaru, Kadek Raditya diperkenalkan sebagai rekrutan kelima Bajul Ijo musim ini.

Direkrutnya Kadek Raditya diketahui dari unggahan terbaru media sosial resmi Persebaya.

"The Man From Land of Gods For City of Heroes

Welcome Kadek Raditya

Kawal pertahanan Bajol Ijo dan bersama meraih prestasi!" tulis akun resmi Persebaya Surabaya.

Adapun Kadek Raditya merupakan bek muda berusia 23 tahun yang 3 musim terakhir membela Madura United.

Bersama Laskar Sappeh Kerrab, pemain asal Bali itu total mencatatkan 33 pertandingan dan mencetak 1 gol.

Kadek Raditya kemungkinan bakal mengisi pos bek tengah yang baru ditinggalkan oleh Rizky Ridho yang memilih untuk hengkang ke Persija Jakarta.

Lalu bagaimana profil dan biodata lengkap Kadek Raditya yang baru diresmikan sebagai pemain baru Persebaya Surabaya? berikut selengkapnya.

Biodata Kadek Raditya

Kadek Raditya lahir di Denpasar, Bali, Indonesia, 13 Juni 1999.

Orang tua dari Kadek Raditya adalah Ketut Sarjana dan Ni Made Yuni Astuti.

Kadek Agung adalah anak kedua dari dua bersaudara.