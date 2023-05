14.566 Peserta Ikuti UTBK Jalur SNBT 2023 di Universitas Airlangga Surabaya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Guna menampung peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2023 jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) yang mulai digelar Senin (8/5/2023), Unair menyediakan 29 ruangan ujian lengkap dengan 1.275 PC utama untuk digunakan 14.566 peserta.

Ruangan ujian tersebut terletak di 13 lokasi ujian yang tersebar di kampus A, B, dan C Unair.

Para peserta dijadwalkan melaksanakan tes setiap harinya mulai dari tanggal 8 hingga 13 Mei 2023, dengan total 12 sesi keseluruhan.

Dari pantauan SURYA.co.id, sejak pukul 06.45 WIB peserta sudah berada di dalam ruangan masing-masing.

Mereka tampak tertib, tenang dan fokus dalam mengerjakan soal demi soal.

"Meski tidak sangat banyak, tahun ini kami menyelenggarakan atau dipercaya untuk menjadi tempat tes bagi 14.566 peserta yang kami layani dengan 1.200 lebih komputer yang menyebar di kampus A, B dan C. Terbanyak di kampus C," kata Rektor Unair Prof M Nasih saat ditemui SURYA.co.id di Gedung Airlangga Convention Center Unair Kampus C Surabaya, Senin (8/5/2023).

Khusus di Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) tes dilaksanakan dalam 10 sesi hingga Jumat (12/5/2023).

Sementara di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) dan Fakultas Psikologi (FPsi) terdapat 11 sesi yang berlangsung hingga Sabtu (13/5/2023) pagi.

Dengan demikian, UTBK dilaksanakan hanya dalam satu gelombang selama sepekan.

Sementara distribusi kapasitas per sesi di kampus A tercatat ada sebanyak 270 peserta, di kampus B terdapat 355 peserta per sesi, dan di kampus C terdapat 650 peserta per sesi.

"Dengan jumlah seperti itu tidak sampai dua pekan, satu pekan saja tidak penuh. Artinya, bisa fokus dan bisa melayani peserta dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Nasih mengaku bingung dengan fenomena banyaknya pendaftar yang memilih Unair jauh lebih banyak ketimbang peserta yang tes di Unair.

Pasalnya dari total 34 ribu yang memilih Unair sebagai pilihan mereka, hanya 14.566 peserta yang mengikuti tes di kampus Unair, sedangkan sisanya melakukan tes di kampus lain.

Itu artinya peserta yang memilih Unair dua kali lipat lebih banyak ketimbang jumlah peserta yang tes di Unair.