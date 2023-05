Libatkan Kolektor Berkelas, PPBI Lamongan Gelar Kontes dan Bursa Bonsai 2023 se-Jawa dan Bali

SURYA.co.id l LAMONGAN - Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) Cabang Lamongan menggelar Kontes dan Bursa Bonsai 2023 se-Jawa dan Bali di Alun-Alun Lamongan.

Kontes yang melibatkan banyak kolektor dan pecinta bonsai dengan 706 pot bonsai ini digelar hingga Minggu (14/5/2023).

Masyarakat bebas melihat bonsai di masing-masing kelas yakni kelas utama, madya, pratama dan prospek.

Selain kontes juga ada bursa bonsai yang bisa dinikmati pengunjung dan melakukan transaksi.

Untuk yang bursa, pengunjung bisa mengalihkan perhatiannya selatan tenda area kontes.

Ada beragam bonsai dari berbagai jenis yang dipajang, di antaranya adalah jenis sancang, ficus, serut, beringin, kimeng, ipriku, loah, termasuk bonsai yang pohonnya dari luar negeri.

Wakil Ketua PPBI Cabang Lamongan, Ervan Hadi ditemui Surya.co.id mengungkapkan, dalam itu ada beberapa predikat untuk menentukan bonsai terbaik, yaitu best ten, best in show, best in class.

Panitia mendatangkan juri nasional, utama dan madya. Semua juri bersertifikat dari PPBI.

"Mulai dilakukan penilaian, Minggu (7/5/2023) hari kedua penjurian, " kata Ervan Hadi, Minggu (7/5/2023).

Kontes kali lebih besar dari sebelum-sebelumnya.

Kontes ini termasuk dalam rangkaian Hari Jadi Lamongan (HJL) ke 454 yang jatuh pada 26 Mei 2023.

Berbicara soal kontes, kata Ervan, agenda ini sebenarnya sudah menjadi agenda tahunan, jadi setiap menjelang hari H Lamongan selalu ada kontes bonsai.

Dari tahun ke tahun kontes yang diadakan PPBI terus berkembang dengan melibatkan banyak kolektor yang akan menarik pengunjung.

Kontes bonsai di Lamongan sudah rutin digelar setiap tahun.