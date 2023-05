Hasil Liga Inggris, Akhirnya Chelsea Bisa Menang, Man City 2 - 1 Leeds, Selamat Tingal Arsenal

SURYA.co.id I Berikut jadwal dan hasil Liga Inggris, yang berlangsung Sabtu - Selasa (6 - 10/5/2023).

Sebanyak empat pertandingan Liga Inggris matchday ke-35 telah rampung digelar beberapa jam lalu, Sabtu (6/5/2023).

Terdiri AFC Bournemouth vs Chelsea, Manchester City vs Leeds United, Tottenham Hotspur vs Crystal Palace, dan Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa

Satu pertandingan lagi Liverpool vs Brenford baru sedang berlangsung dengan kick-off pukul 23:30 WIB

Berikut hasil-hasil pertandingan dipantau SURYA dari Livescore.com

AFC Bournemouth 1 - 3 Chelsea

Pelatih Frank Lampard akhirnya bisa tersenyum setelah berpekan - pekan menjadi sasaran kritik para pendukungnya.

Sejak menjalankan tugas sebagai caretaker pelatih, menggantikan Graham Potter yang dipecat The Blues, Lampard mengalami enam kekalahan beruntun, termasuk dua laga melawan Real Madrid di Perempat Final Liga Champions.

Momen tersenyum akhirnya diperoleh Lampard saat Chelsea memetik kemenangan 3 - 0 di kandang FC Bournemouth, Sabtu (6/5/23).

Tiga gol kemenangan itu disumbangkan Conor Gallager di menit ke-9 memanfaatkan umpan N'golo Kante, lalu Badiashile menuit 82 dan Joao Felix menit ke-86.

Sedang satu-satunya gol hiburan tuan rumah dicetak Vina di menit ke-21 memanfaatkan umpan R. Christie

Hasil ini tidak mengubah posisi Chelsea di urutan 11 klasemen dengan poin 42.



Mancity 2 - 1 Leed United

Manchester City sukses mengamankan laga kandang dengan menundukkan Leeds United 2 - 1.

Ilkay Gundogan menjadi pahlawan Mancity dengan memborong dua gol di menit ke-19 dan 27.

Dua-duanya berkat umpan matang Riyad Mahrez.

Gundogan nyaris mencetak hattrick saat menjadi algojo hadiah pinalti di menit 84. Sayang tembakannya gagal menambah gol.