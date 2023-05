Rangkaian Peringatan Hari Buruh, Disnaker Ingin Wujudkan Kebersamaan Buruh, Pengusaha dan Pemerintah

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Masih dalam rangkaian peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2023, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menggelar sarasehan bersama serikat pekerja Indonesia di Nganjuk. Hal itu dalam upaya menciptakan kebersamaan dengan buruh, pengusaha, dan pemda Nganjuk.

Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi mengatakan, pihaknya optimistis pengangguran di Nganjuk dapat ditekan lagi dengan munculnya perusahaan-perusahaan baru. Terlebih dengan adanya KEN (Kawasan Ekonomi Nganjuk) dan KING (Kawasan Industri Nganjuk).

"Alhamdulillah, Nganjuk pengangguran terbukanya turun meskipun tidak terlalu banyak, dari 4,9 persen menjadi turun 4,3 persen. Jangan sampai Nganjuk ada industri, namun penganggurannya bertambah. Maka ide kami membentuk KEN (Kawasan Ekonomi Nganjuk) dan KING (Kawasan Industri Nganjuk) sebagai wujud kehadiran pemerintah menekan pengangguran," kata Marhaen, Jumat (5/5/2023).

Dikatakan Marhaen, Nganjuk diketahui memiliki lebih banyak daerah pertanian dan mulai merambah ke dunia industri. Meski demikian, sektor pertanian tetap terus dikembangkan.

Ini karena PDRB (Pendapatan Domestikasi Regional Bruto) kurang lebih mencapai Rp 30 trilliun, bahkan lebih. Yang sebagian besar dari sektor pertanian. Sedangkan untuk PDRB per kapita pe rtahun warga Nganjuk kurang lebih Rp 28 juta lebih.

"Kami targetkan PDRB mencapai Rp 40 trilliun dan pendapatan per kapita Rp 30 juta per tahunnya. Sehingga tahun ini kami berharap per orang rata-rata kontribusi pendapatannya sekitar Rp 3 juta setiap bulan," ujar Marhaen.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Nganjuk, Supiyanto mengatakan, dalam rangka Hari Buruh Internasional dengan tema "Merajut Kebersamaan di Hari yang Fitri" tersebut, diharapkan dapat menciptakan kebersamaan kembali.

Dengan acara sarasehan tersebut, maka dapat menyinergikan antara buruhdengan pemerintah, perusahaan-perusahaan di Kabupaten Nganjuk dan APINDO.

"Ini harapan dari Bapak Bupati Nganjuk, bahwa Nganjuk harus benar-benar kondusif antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah sebagai mitra, dan tidak menjatuhkan salah satunya," tutur Supiyanto. *****