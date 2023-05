Lirik Ibadallah Rijalallah Syaikh Abdul Qodir Al Jilani Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan

SURYA.CO.ID - Bukan Lirik Sholawat, Ibadallah Rijalallah merupakan manaqib karya Syaikh Abdul Qodir Al Jilani, seorang alim ulama yang memiliki banyak kemuliaan.

Ibadallah Rijalallah artinya wahai hamba-hamba Allah wahai para pejuang Allah.

Berikut Lirik Ibadallah Rijalallah lengkap Arab, latin dan terjemahan dalam Bahasa Indonesia.

Ibadallah Rijalallah

عِبَادَ اللهِ رِجَالَ اللَّهِ - أَغِيْثُوْنَا لأَجْلِ اللَّهِ

وَكُوْنُوْا عَوْنَنَا لِلَّهِ - عَسَى نَحْظَى بِفَضْلِ اللَّهِ

'Ibâdallah(i) rijâlallâh(i) - aghîtsûnâ li`ajlillâh(i)

Wa kunû 'aunanâ fillâh(i) - asâ nahdhâ bifadllillah(i)



عَلَى الْكَافِي صَلَاةُ اللَّهِ - عَلَى الشَّافِي سَلَامُ اللّهُ

بِمُحْيِ الدِّيْنِ خَلِصْنَا - مِنَ الْبَلْوَاءِ يَا اللَّهُ

Alâl kâfî shalâtullâh - alâsy-syâfî salâmullâh Bimuhyid-dîni khallishnâ - minal balwâ-i yâ Allâh



وَيَا أَقْطَابُ وَيَا أَنْجَابُ - وَيَا سَادَاتٌ وَيَا أَحْبَابُ

وَأَنْتُمْ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ - تَعَالَوْا وَانْصُرُوا لِلّهِ



Wa ya aqthâbu way â anjâb(u) - way â sâdât way â aḥbâb(u)

Wa antum yâ ûlil-albâb(i) - ta'âlau wan-shurû lillâh(i)