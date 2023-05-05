Lirik Sholawat

Lirik Ibadallah Rijalallah Syaikh Abdul Qodir Al Jilani Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan

Bukan Lirik Sholawat, Ibadallah Rijalallah merupakan manaqib karya Syaikh Abdul Qodir Al Jilani.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
zoom-inlihat foto Lirik Ibadallah Rijalallah Syaikh Abdul Qodir Al Jilani Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan
Surya.co.id
Ilustrasi - Manaqib Syech Abdul Qadir Jaelani 

SURYA.CO.ID - Bukan Lirik Sholawat, Ibadallah Rijalallah merupakan manaqib karya Syaikh Abdul Qodir Al Jilani, seorang alim ulama yang memiliki banyak kemuliaan.

Ibadallah Rijalallah artinya wahai hamba-hamba Allah wahai para pejuang Allah.

Berikut Lirik Ibadallah Rijalallah lengkap Arab, latin dan terjemahan dalam Bahasa Indonesia.

Ibadallah Rijalallah

عِبَادَ اللهِ رِجَالَ اللَّهِ  - أَغِيْثُوْنَا لأَجْلِ اللَّهِ

وَكُوْنُوْا عَوْنَنَا لِلَّهِ - عَسَى نَحْظَى بِفَضْلِ اللَّهِ

'Ibâdallah(i) rijâlallâh(i) - aghîtsûnâ li`ajlillâh(i)
Wa kunû 'aunanâ fillâh(i) - asâ nahdhâ bifadllillah(i)


عَلَى الْكَافِي صَلَاةُ اللَّهِ - عَلَى الشَّافِي سَلَامُ اللّهُ

بِمُحْيِ الدِّيْنِ خَلِصْنَا - مِنَ الْبَلْوَاءِ يَا اللَّهُ

Alâl kâfî shalâtullâh - alâsy-syâfî salâmullâh Bimuhyid-dîni khallishnâ - minal balwâ-i yâ Allâh


وَيَا أَقْطَابُ وَيَا أَنْجَابُ - وَيَا سَادَاتٌ وَيَا أَحْبَابُ

وَأَنْتُمْ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ  - تَعَالَوْا وَانْصُرُوا لِلّهِ


Wa ya aqthâbu way â anjâb(u) - way â sâdât way â aḥbâb(u)
Wa antum yâ ûlil-albâb(i) - ta'âlau wan-shurû lillâh(i)

 

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