Lirik Sholawat
Lirik Ibadallah Rijalallah Syaikh Abdul Qodir Al Jilani Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan
Bukan Lirik Sholawat, Ibadallah Rijalallah merupakan manaqib karya Syaikh Abdul Qodir Al Jilani.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Bukan Lirik Sholawat, Ibadallah Rijalallah merupakan manaqib karya Syaikh Abdul Qodir Al Jilani, seorang alim ulama yang memiliki banyak kemuliaan.
Ibadallah Rijalallah artinya wahai hamba-hamba Allah wahai para pejuang Allah.
Berikut Lirik Ibadallah Rijalallah lengkap Arab, latin dan terjemahan dalam Bahasa Indonesia.
Ibadallah Rijalallah
عِبَادَ اللهِ رِجَالَ اللَّهِ - أَغِيْثُوْنَا لأَجْلِ اللَّهِ
وَكُوْنُوْا عَوْنَنَا لِلَّهِ - عَسَى نَحْظَى بِفَضْلِ اللَّهِ
'Ibâdallah(i) rijâlallâh(i) - aghîtsûnâ li`ajlillâh(i)
Wa kunû 'aunanâ fillâh(i) - asâ nahdhâ bifadllillah(i)
عَلَى الْكَافِي صَلَاةُ اللَّهِ - عَلَى الشَّافِي سَلَامُ اللّهُ
بِمُحْيِ الدِّيْنِ خَلِصْنَا - مِنَ الْبَلْوَاءِ يَا اللَّهُ
Alâl kâfî shalâtullâh - alâsy-syâfî salâmullâh Bimuhyid-dîni khallishnâ - minal balwâ-i yâ Allâh
وَيَا أَقْطَابُ وَيَا أَنْجَابُ - وَيَا سَادَاتٌ وَيَا أَحْبَابُ
وَأَنْتُمْ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ - تَعَالَوْا وَانْصُرُوا لِلّهِ
Wa ya aqthâbu way â anjâb(u) - way â sâdât way â aḥbâb(u)
Wa antum yâ ûlil-albâb(i) - ta'âlau wan-shurû lillâh(i)
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