Bruno Moreira Bersiap Pulang ke Persebaya Surabaya, Bonek Siap Sambut Kedatangan Winger Brasil?

SURYA.co.id, - Winger baru Persebaya Surabaya Bruno Moreira ungkap tanggal kedatangan, Bonek siap sambut sang pemain?

Seperti diketahui, Bruno Moreira telah resmi menjadi penggawa baru Persebaya Surabaya musim depan.

Pemain asal Brasil itu dikabarkan bakal datang paling awal dibadindikan pemain asing lainnya.

Terbaru, Bruno Moreira menyapa pendukung Persebaya melalui video yang diunggah di media sosial instagram resmi klub.

Ia bahkan menyebutkan waktu kedatangannya ke Surabaya.

Bruno Moreira saat memperkuat Persebaya di Liga 1 2021/2022 (Instagram Persebaya)

"I Will Arrive in Surabaya Around May 2023 see you, salam satu nyali" Ungkap Bruno Moreira

(Saya akan tiba di Surabaya sekitar Mei 2023, sampai jumpa, salam satu nyali)

Sayangnya, Bruno Moreira tak menyebutkan secara spesifik tanggal kedatangannya.

Diketahui, Bruno Moreira memliki kisah indah sewaktu memperkuat Persebaya Surabaya di musim 2021/2022.

Meski saat itu ia baru bermain di Liga Tanah Air, Bruno Moreira tak kesulitan dalam beradaptasi.

Penyerang asal Brasil tersebut langsung nyetel dengan gaya permainan Persebaya Surabaya dan berhasil mencatatkan statistik mengesankan.

Bruno Moreira dikenal sebagai penyerang ngeyel dan kerap merepotkan lini pertahanan dan bek-bek lawan sewaktu berseragam Bajul Ijo.

Dilansir SURYA.co.id dari Tribunwow, Pemain berusia 23 tahun tersebut menorehkan tujuh gol dan tiga assist dari 29 pertandingan atau 2.538 menit bermain di Persebaya Surabaya pada Liga 1 2021/2022.

Bruno Moreira coba lehati hadangan pemain Persela Lamongan. (Persela Lamongan)

Di tengah peformanya yang menanjak bersama Persebaya Surabaya di Liga 1 2021/2022, Bruno Moreira hijrah ke Liga Yunani, tepatnya memperkuat klub kasta kedua Liga Yunani, Niki Volou.