Berita Persebaya Hari Ini Populer: Tanggal Kedatangan Bruno Moreira, Andik Vermansyah Batal?

SURYA.co.id, - Berikut Berita Persebaya Hari ini populer, tanggal kedatangan Bruno Moreira dan kepulangan Andik Vermansyah batal?

Berita pertama hari ini ada informasi kedatangan Bruno Moreira ke Surabaya.

Kemudian berita kedua tentang rumor Andik Vermansyah yang kian terbantahkan.

Berikut selengkapnya.

1. Kedatangan Bruno Moreira

Seperti diketahui, Bruno Moreira telah resmi menjadi penggawa baru Persebaya Surabaya musim depan.

Pemain asal Brasil itu dikabarkan bakal datang paling awal dibadindikan pemain asing lainnya.

Terbaru, Bruno Moreira menyapa pendukung Persebaya melalui video yang diunggah di media sosial instagram resmi klub.

Ia bahkan menyebutkan waktu kedatangannya ke Surabaya.

Bruno Moreira saat memperkuat Persebaya di Liga 1 2021/2022 (Instagram Persebaya)

"I Will Arrive in Surabaya Around May 2023 see you, salam satu nyali" Ungkap Bruno Moreira

(Saya akan tiba di Surabaya sekitar Mei 2023, sampai jumpa, salam satu nyali)

Sayangnya, Bruno Moreira tak menyebutkan secara spesifik tanggal kedatangannya.

Diketahui, Bruno Moreira memliki kisah indah sewaktu memperkuat Persebaya Surabaya di musim 2021/2022.

Meski saat itu ia baru bermain di Liga Tanah Air, Bruno Moreira tak kesulitan dalam beradaptasi.