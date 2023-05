Sosok Mauricio Souza, Pria Asal Brasil yang Didapuk Jadi Pelatih Madura United

SURYA.CO.ID, PAMEKASAN - Madura United resmi merekrut Mauricio Souza, sebagai pelatih untuk musim mengarungi musim kompetisi sepak bola Indonesia tahun 2023 - 2024.

Dirut PT PBMB, Annisa Zhafarina mengatakan, dipilihnya pelatih berkebangsaan Brasil ini karena Mauricio Souza pernah menangani berbagai klub di kelompok usia muda.

Di antaranya C. R. Flamengo dan Botafogo F.R.

Hal ini dinilai cocok oleh manajemen Madura United karena mayoritas pemainnya masih berusia muda untuk musim kompetisi sepak bola Indonesia tahun 2023 - 2024.

"Mauricio Souza ditunjuk jadi pelatih Laskar Sapeh Kerrab untuk musim 2023/2024 karena beberapa faktor tadi," kata Annisa Zhafarina, Senin (1/5/2023).

Berikut karir kepelatihan pelatih yang telah mengantongi lisensi Kepelatihan CBF License Pro ini :

- C. R. Vasco Da Gama (Coach Professional Team -2022)

- C. Athletico Paranaense (Ass. Coach -2022)

- C. R. Flamengo

- Pelatih sementara dalam ajang kata 2 Rio de Jeneiro Championship 2019

- Pelatih U20 nov/2018

- Assisten coach profesional team mar/2018 sampai dec/2018

- Pelatih U20 oct 2017 sampai maret 2018

- Pelatih U16 jun 2017 sampai oct 2017

- Botafogo F.R.

- Pelatih u 20 2013 sampai 2016

- Asisten Coach Profesional team 2014

- Pelatih u17 2013

- Pelatih u15 2012/2013

- Pelatih u13 2011/2012

