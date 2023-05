Pasca Lebaran 2023, Harga Cabai Rawit di Kota Blitar Anjlok Rp 18.000/Kilogram

SURYA.CO.ID, BLITAR - Harga cabai rawit di Pasar Legi Kota Blitar anjlok pasca Hari Raya Idul Fitri 1444 H atau Senin (1/5/2023).

Sekarang, harga cabai rawit sekitar Rp 18.000 per kilogram sampai Rp 20.000 per kilogram.

Sebelumnya, harga cabai rawit masih di kisaran Rp 35.000 per kilogram.

"Harga cabai rawit masih turun pasca Lebaran. Sekarang harga eceran cabai rawit Rp 18.000 per kilogram sampai Rp 20.000 per kilogram," kata pedagang Pasar Legi, Kota Blitar, Ali Mahmud.

Mahmud mengatakan, harga cabai rawit mulai turun sejak sepekan sebelum Lebaran.

Harga cabai rawit yang sebelumnya Rp 35.000 per kilogram secara berangsur terus turun.

Menjelang Lebaran harga cabai rawit turun di angka Rp 10.000 per kilogram sampai Rp 15.000 per kilogram.

"Pasca Lebaran, harganya masih murah. Petani cabai banyak yang panen raya menjelang Lebaran," ujarnya.

Namun, untuk harga bawang merah justru naik pasca Lebaran. Sekarang harga bawang merah tembus Rp 42.000 per kilogram.

Sebelumnya, harga bawang merah di kisaran Rp 25.000 per kilogram.

"Harga bawang putih juga naik dari Rp 24.000 per kilogram sekarang menjadi Rp 30.000 per kilogram," katanya.

Baca juga: Harga Cabai Rawit di Pasar Basah Trenggalek Anjlok Jadi Rp 24 Ribu Perkilogram

Baca juga: Harga Cabai Rawit Sentuh Rp 80.000, Telur Rp 30.000 Jelang Ramadhan, Begini Upaya Wali Kota Surabaya

Harga minyak goreng subsidi juga ikut naik. Harga minyak subsidi yang seharusnya Rp 14.000 per liter, sekarang harga jual ecerannya Rp 16.000 per liter.

"Harga garam juga naik sejak beberapa bulan terakhir. Sekarang harga garam Rp 50.000 per boks isi 20 bungkus," ujarnya.

Sedang harga empon-empon cenderung stabil. Harga jahe Rp 12.000 per kilogram, lalu harga kunir Rp 8.000 per kilogram dan harga kencur Rp 20.000 per kilogram.

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA