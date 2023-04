BREAKING NEWS Liga Italia, Napoli Kunci Gelar Juara, Berkat Inter Milan Taklukkan Lazio 3 - 1

SURYA.co.id I Napoli memastikan mengunci gelar juara Liga Italia 2022/2023 lewat matchday ke-32.

Ini terjadi setelah pengejar terdekatnya, Lazio kalah 1 - 3 di kandang Inter Milan, Minggu (30/4/2023) yang baru berakhir beberapa menit lalu.

Dengan hasil ini, Napoli unggul 18 poin dari Lazio. Dengan kompetisi yang tinggal menyisakan enam pertandinga, Lazio sudah tidak mungkin lagi mengejar Napoli.

Di patau SURYA dari laporan Livescore.com, Napoli sendiri sedang memainkan laga Stadion Diego Armando Maradona melawan Salernitana, Minggu malam ini.

Laga Napoli vs Salernitana telah memasuki babak kedua, dengan skor sementara 1 - 0.

Dengan hasil draw saja, Napoli sudah bisa menggelar pesta juara.



Inter Milan geser AC Milan di urutan ke-4

Kemenangan 3 - 0 atas Lazio mengantarkan Inter Milan meloncat dari posisi ke-6 ke posisi ke-4.

Tiga gol Inter Milan dicetak Lautaro Martinez menit ke 78 dan 90, serta gol R Gosen di menit 83.

Lautaro Martinez mencetak dua gol kemenangan Inter Milan 3 - 1 atas Lazio. Berkat kemenangan ini, Inter Milan meloncoat ke urutan 4, menggeser AC Milan dan AS Roma (AFP)

Inter Milan sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andesrson di menit 30.

Gol ini bertahan hingga berakhirnya babak pertama.

Inter Milan kemudian membalas tiga gol di babak kedua. Romelu Lukaku menjadi bintang lewat assistnya untuk gol pertama dan kedua Inter Milan.

Dengan hasil ini, Inter Milan menggeser AC Milan dan AS Roma, yang dalam pertandingan semalam bermain imbang 1 - 1 di kandang AS Roma.

Namun posisi Inter Milan masih kritis. Poin yang dimilikinya sama dengan AC Milan dan AS Roma, yaitu 57 poin.



Berikut Jadwal dan hasil Liga Serie A Matchday ke 32

JUMAT 28 APRIL

23:30 - Lecce 1 - 0 Udinese

SABTU 29 APRIL

01:45 - Spezia 0 - 2 Monza

23:00 - Roma 1 - 1 AC Milan

MINGGU 30 APRIL

01:45 - Torino 1 - 2 Atalanta

17:30 - Inter 3 - 1 Lazio

----------------------------------

20:00 - Napoli vs Salernitana (masih berlangsung)

20:00 - Cremonese vs Verona

20:00 - Sassuolo vs Empoli

23:00 - Fiorentina vs Sampdoria

SENIN 1 MEI

01:45 - Bologna vs Juventus



Siaran langsung Liga Italia

Siaran langsung Liga Italia Serie A bisa disaksikan di TV beIN Sport dan Live Streaming Vidio.com.

Laporan langsung (Live Report) detik per detik momen pertandingan bisa diikuti di Livescore.com dan livescore.google.com.

Sumber: livescore.com