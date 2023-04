Sosok Lionel Lee Pria Bule yang Lamar Millen Cyrus atau Millendaru Keponakan Ashanty, Ini Profesinya

SURYA.CO.ID - Inilah sosok Lionel Lee, pria bule yang melamar Millen Cyrus alias Millendaru, keponakan Ashanty.

Millen Cyrus dilamar kekasihnya, Lionel Lee, di Bali, Kamis (27/4/2023) malam.

Dalam foto yang diunggah ke Instagram, Millen Cyrus terlihat bahagia memamerkan cincin tunangan pemberian Lionel Lee.

Dari keterangan yang tercantum pada unggagan tersebut, Millen Cyrus dilamar sang kekasih di sebuah villa di Bali.

"The best is yet to come," tulis Millen pada kolom caption unggahannya tersebut.

Unggahan keponakan Ashanty itu lantas menuai beragam komentar di Instagram.

Kabar Millen Cyrus dilamar Lionel Lee pun heboh di media sosial.

Bahkan kini sosok Lionel Lee jadi buruan warganet yang penasaran.

Sosok Lionel Lee

Lionel Lee adalah pria berkewarganegaraan Australia keturunan Australia, Mongolia, dan China.

Ia merupakan atlet rock climbing atau panjat tebing profesional.

Melalui akun Instagram @chalkinthecrevices, Lionel Lee kerap membagikan momennya kala memanjat tebing/dinding dengan kawan-kawannya.

Pria berusia 26 tahun ini diketahui tidak terlalu aktif di akun Instagram pribadinya.

Kendati demikian, Lionel Lee diduga menyukai seni tato.