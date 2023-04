Niat Puasa Ayyamul Bidh 13, 14, 15 Syawal Lengkap Teks Arab dan Artinya

SURYA.CO.ID - Niat Puasa Ayyamul Bidh Bulan Syawal akan diulas lengkap di artikel ini.

Puasa Ayyamul Bidh merupakan puasa sunnah 3 hari yaitu tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah.

Rasulullah SAW sangat menyukai puasa tiga hari setiap pertengahan bulan tersebut.

Sehingga Beliau juga menyarankan kepada para sahabat untuk mengerjakannya, dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda padanya,

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

“Jika engkau ingin berpuasa tiga hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 (dari bulan Hijriyah).” (HR. Tirmidzi no. 761 dan An Nasai no. 2425. Abu ‘Isa Tirmidzi mengatakan bahwa haditsnya hasan).

Selain keistimewaan Puasa Ayyamul Bidh, umat Muslim bisa mendapatkan keutamaan Puasa di Bulan Syawal.

"Nabi Muhammad SAW bersabda "Barangsiapa berpuasa penuh di Bulan Ramadhan lalu menyambungnya dengan (puasa) enam (6) hari di bulan Syawal, maka Pahalanya seperti berpuasa selama satu tahun" (HR. Muslim).

Puasa Ayyamul Bidh 13, 14, 15 Bulan Syawal 1444 H menurut keputusan Kemenag RI bertepatan dengan tanggal 4, 5, 6 Mei 2023 M.

Kamis, 4 Mei 2023 atau 13 Syawal 1444 H Jumat, 5 Mei 2023 atau 14 Syawal 1444 H Sabtu, 6 Mei 2023 atau 15 Syawal 1444 H

Niat Puasa Ayyamul Bidh

نَوَيْتُ صَوْمَ أَيَّامِ الْبِيْضِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Nawaytu shauma ayyamil bidl lillaahi ta’aalaa.

Artinya: “Saya niat puasa Ayyamul Bidl (hari-hari yang malamnya cerah), karena Allah ta’ala.”

Hikmah Puasa Ayyamul Bidh