Liga Italia, Prediksi AS Roma vs AC Milan, Jadwal Siaran Langsung - Live Streaming

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Italia Serie A 2022/2023 matchday ke-32 yang akan akan berlangsung Jumat (28/4/23) hingga Senin (1/5/23) dini hari.

Jadwal Liga Italia Serie A akan dibuka duel Lecce vs Udinese, Jumat (28/4/23) pukul 23:30 WIB.

Dilanjutkan dengan laga Spezia vs Monza pukul 01.45 WIB dini hari, Sabtu (29/4/23).

Big Match

Dua pertandingan big match akan tersaji di matchday ke-32 Liga Italia Serie A 22/23

Terdiri AS Roma vs AC Milan yang akan berlangsung Sabtu (29/4/23) pukul 23.00 WIB

AS Roma dan AC Milan sama-sama memiliki poin 56, sedang berebut untuk menduduki urutan empat klasemen yang merupakan tiket terakhir Liga Champions.

Lalu di hari Minggu (30/4/23) pukul 17.30 WIB, ada big match Inter Milan vs Lazio.

Inter Milan berada di urutan ke-6 dengan poin 52 berkepentingan nangkring di urutan empat, menggeser AS Roma (urutan 5) dan AC Milan (urutan 4). Inter Milan hanya tertinggal dua poin.

Sementara tamunya, Lazio berkepentingan besar mempertahankan posisinya di urutan kedua klasemen.

Dimana menonton siaran langsung Liga Italia Serie A?

Siaran langsung Liga Italia Serie A bisa disaksikan di TV berlangganan beIN Sport dan Live Streaming Vidio.com (paket berlangganan).

Laporan langsung (Live Report) detik per detik momen pertandingan bisa diikuti di Livescore.com dan livescore.google.com.



Prediksi AS Roma vs AC Milan

Pelatih AS Roma Jose Mourinho (bolosport)

Duel krusial akan dilakoni AS Roma vs AC Milan.

Kedua tim sedang bersaing ketat untuk mengamankan posisi ke-4 klasemen.

Keduanya sama - sama mengantongi 56 poin dan tabungan gol 14, namun AC Milan yang nangkring di urutan ke-4 saat ini.

Jadi pemenang laga AS Roma vs AC Milan, otomatis akan berhak bercokol di zona Liga Champions.

AS Roma diuntungkan dengan menjadi tuan rumah.

