Jadwal Liga Spanyol, Sabtu - Selasa, Dua Kemenangan Lagi Barcelona Kunci Gelar

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Spanyol Laliga matchday ke-32 yang akan berlangsung mulai malam ini dini hari ini, Sabtu (29/4/2023) - Selasa (2/5/2023).

Jadwal pembuka Liga Spanyol matchday ke-32 kan menyuguhkan duel Osasuna vs Real Sociedad, Jumat (28/4/2023) malam waktu setempat atau Sabtu (29/4/2023) pukul 02.00 waktu Indonesia (WIB).

Esoknya, Sabtu pukul 23.30 WIB akan tersuguh laga seru Real Madrid vs Almeria.

Tiga jam kemudian, pukul 02.00 WIB dini hari Minggu (30/4/2022) big match Barcelona vs Real Betis.

Barcelona memimpin klasemen, meninggalkan rival terkuatnya Real Madrid dengan jarak 11 poin.

Jadi Barcelona tinggal butuh dua kemenangan lagi untuk mengunci gelar Liga Spanyol Laliga 2022/2023.

Baca juga: Liga Spanyol: Barcelona Percepat Gerak Pulangkan Messi, Makan Tumbal Para Pemain Ini

GELAR PERTAMA SEPENINGGAL MESSI - Para pemain Barcelona saat menjuara Piala Super Spanyol 2023 mengalahkan Real Madrid 3 -1 di Riyadh Arab Saudi, 15 Januari 2023. (Bolasport)

Jika berrhasil memenangi di Camp Nou menjamu Real Betis, pasukan Xavi Hernandez berpeluang mengunci gelar di laga berikutnya menjamu Osasuna di matchday ke-33, Rabu (3/5/2023).

Real Betis, yang dihadapi Barcelona pekan ini bukankah tim ecek-ecek.

Meski Barcelona difavoritkan menang, potensi kejutan dari Real Betis sangatlah nyata.

Apalagi Real Betis sendiri datang dengan semangat kuat untuk finis di urutan empat besar.

Real Betis saat ini menempati urutan ke-6 klasemen, dengan cuma berjarak satu poin dari urutan ke-5 Villareal, dan berjarak enam poin dari urutan ke-4, Real Sociedad.



Di mana menonton siaran langsung Liga Spanyol

Siaran langsung Liga Spanyol Laliga bisa disaksikan di TV berlangganan beIN Sport dan Live Streaming Vidio.com (paket berlangganan).

Laporan langsung (Live Report) detik per detik momen pertandingan bisa diikuti secara gratis di livescore.com atau livescore.google.com.



Berikut jadwal, klasemen, dan top skor sementara Liga Spanyol Laliga 2022/2023

Jadwal Liga Spanyol matchday ke-32

SABTU 29 APRIL

02.00 - Osasuna vs Real Sociedad

21:15 - Elche vs Rayo Vallecano

23:30 - Real Madrid vs Almeria