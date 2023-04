Jadwal Liga Inggris, Live SCTV: Liverpool vs Spurs dan Arsenal vs Chelsea, Momen Mancity Kudeta

SURYA.co.id I Berikut jadwal pertandingan Liga Inggris 2022/2023 matchday ke-34 yang akan berlangsung Sabtu - Selasa (29 April - 3 Mei 2023).

Di hari pertama matchday ke-34, Sabtu (29/4/2023) akan digelar tiga pertandingan.

Mulai Pukul 18:30 WIB Crystal Palace vs West Ham United, lalu pukul 21:00 WIB Brentford vs Nottingham Forest dan Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers (Wolves).

Pertandingan seru akan tersaji di hari Minggu. Ada Man United yang akan melayani Aston Villa pukul 20.00 WIB.

Pada jam yang sama, tim urutan kedua Manchester City yang merupakan kandidat kuat juara akan melakoni tanding di markas Fulham.

Juga pada jam yang sama, tim urutan ketiga klasemen, Newcastle United akan meladeni perlawanan tim tamu Aston Villa.

Big match Liverpool vs Tottengham Hotspur akan menjadi laga penutup hari Minggu, pukul 22.30 WIB.

Duel Liverpool vs Tottenham rencananya akan disiarkan langsung LIVE SCTV.

Selebrasi penyerang Liverpool Cody Gakpo saat di laga Liverpool vs Man United dalam Liga Inggris di Anfield, Senin (6/3/2023) dini hari (AFP)

Laga Liverpool vs Tottenham akan menjadi laga krusial bagi kedua tim, yang sama-sama berjuang mencari tiket kompetisi Eropa.

Liverpool berada di urutan ke-7, sedang Tottenham di urutan ke-5 (zona Liga Europa).

Namun poin Liverpool hanya terpaut satu angka, 53 poin berbanding 54 poin Tottenham.

Jadi, siapapun yang menang akan berhak nangkring di urutan ke-5, dengan catatan di pertandingan lain Aston Villa kalah atau draw di kandang Man United.

Arsenal vs Chelsea

Para pemain Arsenal merayakan gol ke gawang Liverpool di laga Liga Inggris, Minggu (9/10) (AFP)



Satu big match lagi akan terjadi di hari Rabu (3/5/2023).

Duel sang pemuncak klasemen Arsenal vs Chelsea.

Rencananya duel Arsenal vs Chelsea akan ditayangkan Live SCTV pukul 02.00 WIB.

Arsenal sedang dalam posisi kritis. Berada di puncak klasemen dengan 75 poin dan dipepet Mancity dengan selisih dua poin.

