Liga Inggris, Jadwal - Hasil, Peta Juara usai Mancity Tekuk Arsenal 4-1, Liverpool Dekati Liga Eropa

SURYA.co.id I Berikut informasi terkini Liga Inggris tengah pekan ini. Mulai jadwal pertandingan malam dini hari ini, Jumat (28/4/2023), rekap hasil pertandingan, posisi klasemen dan peta juara.

Manchester City sukses menggulung Arsenal dengan skor 4 - 1 di Etihad Stadium, Kamis (27/4/2023).

Gol ManCity disumbangkan Kevin De Bruyne (menit ke-7, 54), John Stones (45+1'), dan Erling Haaland (90+5').

Sedang satu gol hiburan The Gunners dicetak Rob Holding pada menit ke-86.

Dengan hasil ini, Mancity semakin mendekati gelar juara empat kali beruntun.

Mancity memang masih berada di urutan kedua klasemen dengan poin 73.

Namun jarak dengan pimpinan klasemen Arsenal tinggal dua poin.

Mancity punya modal besar mengkudeta Arsenal lantaran memiliki dua sisa pertandingan lebih banyak.

Arsenal telah memainkan 32 pertandingan, sementara Mancity baru 30 pertandingan.

Dengan memenangi satu dari dua pertandingan sisa saja, Mancity langsung bertengger di puncak klasemen dan menatap gelar juara.

Liverpool dekati zona Liga Europa

Cody Gakpo saat merayakan gol. Hasil Liga Inggris West Ham United 1 - 2 Liverpool, Kamis (27/4/2023) dini hari. (AFP)

Di pertandingan lainnya, Liverpool sukses memetik kemenangan 1 - 2 di kandang West Ham United.

Liverpool sempat tertinggal lebih dulu oleh tuan rumah melalui gol Paqueta di menit ke-12.

Pasukan Jurgen Klopp kemudian membalik dengan dua gol melalui Cody Gakpo di menit ke-18 dan Joe Matip.

Dengan hasil ini, Liverpool naik ke urutan enam klasemen dan mendekati tiket Liga Eropa (urutan lima) yang ditempati Aston Villa.

Liverpool mengantongi poin 53. Hanya berjarak satu poin dari Aston Villa.

Liverpool memiliki modal menyalip lantaran memiliki satu pertandingan sisa.

Jadwal Liga Inggris

JUMAT 28 APRIL (dini hari)

01:45 - Everton vs Newcastle United

01:45 - Southampton vs AFC Bournemouth

02:15 - Tottenham Hotspur vs Manchester United



REKAP HASIL Liga Inggris

KAMIS 27 APRIL

Manchester City 4 - 1 Arsenal

Chelsea 0 - 2 Brentford

West Ham United 1 - 2 Liverpool

Nottingham Forest 3 - 1 Brighton & Hove Albion

RABU 26 APRIL

Leeds United 1 - 1 Leicester City

Aston Villa 1 - 0 Fulham

Wolverhampton Wanderers 2 - 0 Crystal Palace

Klasemen Liga Inggris

1Arsenal 33 23 6 4 78 38 40 75

2Manchester City 31 23 4 4 82 29 53 73

3Newcastle United 31 16 11 4 54 25 29 59

4Manchester United 30 18 5 7 46 37 9 59

5Aston Villa 33 16 6 11 46 41 5 54

6Liverpool 32 15 8 9 61 39 22 53

7Tottenham Hotspur 32 16 5 11 58 51 7 53

