MANUVER Transfer Persebaya Surabaya Ditiru Arema FC? Singo Edan Incar Calon Pesaing Sho Yamamoto

SURYA.co.id, - Manuver transfer Persebaya Surabaya bakal ditiru Arema FC? Singo Edan kabarnya bakal datangkan pesaing Sho Yamamoto.

Persebaya Surabaya menjadi klub yang sukses memanfaatkan slot pemain asing Asia dalam dua musim terakhir.

Slot Asia tersebut digunakan Persebaya untuk mendatangkan pemain asal Jepang berposisi winger alias penyerang sayap.

Di musim 2021/2022, Taisei Marukawa berhasil meledak bersama Bajul Ijo dengan torehan 17 gol dan 10 assist.

Catatan impresif itu membuat Marukawa didapuk sebagai pemain terbaik dan masuk dalam BEST XI of The Season Liga 1 2021/2022.

Taisei Marukawa dan Sho Yamamoto, dua winger Jepang yang sukses di Persebaya Surabaya (Persebaya)

Kehilangan Taisei Marukawa yang hengkang ke PSIS Semarang lantas tak membuat Persebaya kehilangan kualitas di pos pemain asing Asia.

Sho Yamamoto yang didatangkan sebagai pengganti juga berhasil tampil moncer dengan catatan 10 gol dan 10 assist.

Torehan itu sekaligus membuat eks pemain FK Iskra tersebut masuk dalam BEST XI of The Season Liga 1 2022/2023.

Kesuksesan Persebaya dalam merekrut winger asal Jepang rupanya hendak ditiru klub tetangga yaitu Arema FC.

Klub berjuluk Singo Edan itu kabarnya juga tak mau kalah untuk merasakan kualitas winger asal Jepang.

Di dua musim terakhir, slot asing Asia milik Arema FC digunakan untuk Renshi Yamaguchi yang berposisi sebagai gelandang bertahan.

Sayangnya, klasemen akhir musim yang membuat Arema FC terjerembab di posisi ke-12 membuat mereka hendak merombak komposisi pemain asingnya.

Adapun Kabar Arema FC melirik pemain asal Jepang tersebut diketahui dari unggahan Instagram @gozipbola, Arema FC dikabarkan ingin menggaet sosok Yukiya Sugita yang merupakan winger asal Jepang tersebut.

"Rumours!!! Winger asal Jepang, Yuki Sugita dikaitkan dengan Arema FC," tulis @gozipbola.