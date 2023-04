Liga Inggris Malam Ini, Mancity vs Arsenal, Malam Gali Kuburan The Gunners, Link Live Streaming

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Inggris 2022/2023 malam dini hari ini, Kamis (27/4/23) dan Jumat (28/4/23) dini hari.

Sebanyak empat pertandingan seru akan berlangsung malam dini hari ini, Kamis (27/4/23).

Terdiri Nottingham vs Brighton, lalu Chelsea vs Brenford, West Ham United vs Liverpool dan big match Manchester City vs Arsenal.

Tiga laga lain akan digelar sehari kemudian, Jumat (28/4/23) dini hari.

Terdiri Everton vs Newcastle United, Southampton vs AFC Bournemouth, dan big match Tottenham Hotspur vs Manchester United



ManCity vs Arsenal

Kamis (27/4/23) - pukul 02.00 WIB

Duel Mancity vs Arsenal menjadi laga paling menyedot perhatian. Maklum kedua tim yang sedang bersaing sengit di puncak klasemen.

Petarungan panas menuju gelar Liga Inggris 2022/2023 akan dimulai pukul 02.00 WIB.

Pertandingan bisa disaksikan dalam siaran Live Streaming Vidio.com.

Mesin Gol Erling Haaland akan menjadi momok Arsenal dalam duel Liga Inggris di Etihad Stadium, Kamis (27/4/2023) dini hari (AFP)

Arsenal masih memimpin klasemen dengan poin 75, hanya unggul lima poin dari Mancity.

Mancity sangat berpeluang untuk mengubur mimpi Arsenal menjadi juara, mengingat Mancity memiliki dua sisa pertandingan lebih banyak.

Duel di markas Etihad Stadium, akan menjadi langkah Mancity menuju gelar keempatnya secara beruntun, sekalugus membuat kuburan bagi Arsenal.

Baca juga: Liga Inggris, Mancity Bangun Stadion Termewah di Dunia, Ada Mall, Hotel, dan Bar di Atap Stadion

Sebaliknya bagi Arsenal, duel di kandang Mancity akan menjadi tantangan terberatnya untuk mewujudkan mimpi besarnya, mengangkat tropi juara Liga Inggris yang sudah satu dekade lebih tidak dirasakannya.

GABRIEL JESUS - Striker anyar Arsenal dari Manchester City (Mnacity) (Getty Images)

Statistik Luvescore.com memperlihatkan, rekor laga kandang Mancity yang sangat impresif. Sepanjang musim Liga Inggris 22/23 ini, Mancity baru sekali kalah dan sekali draw di hadapan publiknya.

Sebanyak 13 pertandingan lainnya berhasil dimenanginya, dengan rata-rata mencetak gol lebih dari dua per pertandingan.

Sebaliknya Arsenal, juga tidak buruk dalam hal laga kandang. Dari 16 laga di kandang lawan Arsenal mencatat 11 kemenangan. Lima lainnya, tiga kali draw, dan dua kali kalah.



Rekor H2H: 10 - 0