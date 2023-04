Leo Lelis Resmi Hengkang dari Persebaya Surabaya, Bek Tersubur Bajul Ijo Musim Lalu

SURYA.co.id, - Bek asing Persebaya Surabaya, Leo Lelis resmi hengkang dari Bajul Ijo, kabarnya bakal merapat ke Borneo FC.

Persebaya Surabaya kembali mengumumkan satu pemain yang harus berpisah untuk kompetisi musim depan.

Satu nama tersebut adalah bek asing asal Brasil yaitu Leo Lelis.

Kabar terkait hengkangnya Leo Lelis diketahui dari akun instagram resmi Persebaya.

"Matur Nuwun Leo Lelis

Tampil sebanyak 29 kali di kompetisi resmi. Mencetak 5 gol selama satu musim. Serta mencatatkan memori yang tak terhitung bersama Persebaya dan Bonek.

Leo, you'll always be our History Maker" tulis akun resmi Persebaya.

Leo Lelis menjalani satu musim penuh bersama Bajul Ijo.

Pemain berusia 29 tahun itu mencatatkan total 29 penampilan dan 5 gol.

Torehan 5 gol itu membuat Lelis menjadi bek tersubur Persebaya musim lalu.

Usai berpisah dengan Persebaya, eks pemain Persiraja Banda Aceh itu kabarnya bakal berlabuh ke Borneo FC musim depan.

Pesan Perpisahan Leo Lelis

Leo Lelis sempat mengungkapkan pesan perpisahan serta permintaan maaf ke pendukung setia Persebaya Surabaya, Bonek dan Bonita.

Leo Lelis dan Ernando Ari saat merayakan kemenangan Persebaya Surabaya atas Arema FC di Stadion PTIK, Jakarta, Selasa (12/4/2023) (Persebaya)

Permintaan maaf itu dituliskan oleh Leo Lelis dalam unggahan instagram @Stats_Rawon dan @Emosijiwaku.