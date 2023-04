Jadwal Liga Inggris, Urutan 3 - 4 Panas: Newcastle, Man United, Tottenham, dan Villa Saling Sikut

SURYA.co.id I Tujuh pertandingan seru di Liga Inggris 2022/2023 akan tersaji malam dini hari ini, Kamis (27/4/23) dan Jumat (28/4/23) dini hari.

Malam ini, Kamis (27/4/23), Liga Inggris akan menyuguhkan empat laga seru. Terdiri Nottingham vs Brighton, Chelsea vs Brenford, West Ham United vs Liverpool dan ditutup big match Manchester City vs Arsenal.

Mancity dan Arsenal akan menjadi laga paling menyedot perhatian malam dini hari ini.

Petarungan panas menuju gelar Liga Inggris 2022/2023 tersebut akan dimulai pukul 02.00 WIB.

Pertandingan bisa disaksikan dalam siaran Live Streaming Vidio.com.

Esok harinya, Jumat (28/4/23) dini hari, akan hadir tiga laga yang tidak kalah seru.

Terdiri Everton vs Newcastle United, Southampton vs AFC Bournemouth, dan big match Tottenham Hotspur vs Manchester United.



Big Match

Tottenham Hotspur vs Man United

Jumat (28/4/23) - Pukul 02:15 WIB

Selebrasi Fred saat mencetak gol di laga Man United (AFP)

Duel Tottenham Hotspur vs Man United akan menjadi big match Liga Inggris, Jumat (28/4/2023).

Man United dan Newcastle United sedang bersaing panas di empat besar.

Keduanya memiliki nilai sama, 59 poin. Newcastle berhak di urutan tiga lantaran memiliki tabungan gol lebih banyak.

Baik Man United dan Newcastle, sama - sama berpotensi terlempar dari empat besar.

Aston Villa telah mengancam di urutan lima dengan 54 poin.

Lalu di bawahnya, Tottenham Hotspur (urutan 6) menempel dengan 53 poin.

Dengan posisi ini, pertarungan Tottenham Hotspur vs Man United akan menjadi pertarungan sangat panas.

Tottenham tentu akan bertarung mati-matian untuk mengamankan laga kandang, yang menjadi favoritnya dalam mendulang poin.

Sebaliknya Man United akan berupaya keras untuk menjaga asa bisa finis urutan empat besar.

Bila mengaca statitsik livescore, peluang Man United memetik poin di kandang Tottenham cukup terbuka.

Data menunjukkan, enam pertemuan terakhir mereka di Liga Inggris sejak 2020/2021, Man United mampu menyapu lima kemenangan berbanding satu kemenangan Spurs. Kemenangan Man United terjadi di lima pertandingan beruntun.

Statistik hasil pertandingan Man United juga relatif lebih baik.

Dari 10 laga di semua ajang, Man United mampu memenangi enam laga dan draw dua laga, dan hanya dua kali kalah.

Bandingkan dengan statistika Tottenham dalam 10 laga terakhir di semua ajang.

Tottenham hanya mampu memenangi tiga laga. Tujuh lainya, tiga kali draw dan empat kali menderita kalah.