Libur Lebaran Lengkap di Romokalisari Adventure Land, Wisata Bernuansa Outbond di Surabaya Barat

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Destinasi wisata alam yang baru dibuka tahun 2022 silam, Romokalisasi Adventure Land (RAL) yang berlokasi di pesisir Utara dari Kecamatan Benowo Surabaya, menjadi favorit baru wisatawan pada libur Lebaran Idul Fitri tahun 2023 ini.

Selama libur Lebaran, ada ribuan pengunjung memadati RAL dan menjajal berbagai wahana di tempat wisata yang tidak jauh dari terminal Teluk Lamong tersebut. Dibandingkan hari normal, jumlah pengunjung pun meningkat pesat. Tiap harinya, jumlah pengunjung mencapai 750 hingga 1.000 orang.

"Peningkatannya (pengunjung) mencapai sekitar 100 hingga 200 persen dibandingkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, di Surabaya, Selasa (25/4/2023).

Puncak kunjungan wisatawan di RAL terjadi pada H+2 dan H+3 Lebaran (Senin-Selasa, 24-25/5/2023). Tidak hanya dari kota Surabaya saja, pengunjung juga datang dari berbagai daerah lain.

Di RAL, pengunjung bisa menikmati berbagai wahana. Berbagai wahana tersebut bisa dinikmati para pengunjung bersama keluarga, sahabat, dan para orang terdekat. Di antaranya, wahana Playground, Mini Zoo, Arena Berkuda, ATV, Kano, Sekoci, hingga Jetski. "Wahana paling diminati (pengunjung) adalah perahu wisata dan ATV," katanya.

Di tempat yang sama, pengunjung juga bisa melihat koleksi aneka satwa burung yang berada di kompleks wahana Mini Zoo. Delapan jenis burung atau unggas di Mini Zoo sangat memanjakan mata.

Mulai dari Jalak Hitam, Jalak Suren, Burung Murai, Burung Nuri, Burung Falk (Parkit Australia), Burung Kepodang, Burung Gelatik, hingga dan Ayam Golden Peasant. Ada pula, Kura-kura Sulcata, Domba Merino, dan kelinci Rex Dewasa.

Saat lelah beraktivitas, pengunjung bisa menikmati berbagai aneka olahan ikan dan makanan lainnya di stand food court yang ada di area ini. Penjualnya merupakan para pelaku UMKM di Surabaya. Karenanya, RAL pun bisa menjadi pengungkit ekonomi bagi warga setempat. Targetnya, bisa meningkatkan pendapatan warga yang bekerja di sana.

"Alhamdulillah, pendapatan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) banyak, terutama dari stand makanan, minuman dan stan ikan atau olahan ikan," pungkasnya.

Seperti diketahui, wisata Romokalisari Adventure Land dibuka setiap hari mulai pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB. Pengunjung bisa datang langsung tanpa harus membayar tiket masuk. Tiket yang dikenakan kepada pengunjung hanya berlaku saat akan menikmati wahana dengan tarif bervariasi.

Rinciannya, tiket untuk Sepeda Air Rp 10.000 per orang, Wisata Perahu Rp 10.000 per orang, Kano Rp 10.000 per orang, ATV track pendek Rp 25.000 per orang, ATV track panjang Rp 50.000 per orang, sekoci besar dan kecil Rp 10.000 per orang dan Lintasan Kuda Rp 20.000 per orang. *****