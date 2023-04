Link Live Streaming BLACKPINK di Coachella 2023 Hari Ini 23 April Pukul 11.30 WIB, Kejutan Jennie Cs

SURYA.CO.ID - Berikut ini link live streaming BLACKPINK di festival musik Coachella di Indio, California.

Diketahui, hari ini (23/4/2023) merupakan pekan kedua penyelenggaraan Coachella 2023.

Salah satu yang akan tampil ada girl band Korea Selatan, BLACKPINK.

Jennie dan kawan-kawan bakal tampil kembali di panggung utama di Coachella Stage hari ini.

Jika Anda tertarik melihat penampilan BLACKPINK di Coachella 2023, simak melalui link live streaming berikut ini.

Link live streaming BLACKPINK di Coachella

Kejutan BLACKPINK di Coachella 2023

BLACKPINK telah tampil sebagai penampil utama (Headliner) di Coachella 2023 pekan pertama.

BLACKPINK membawakan 18 judul lagu di antaranya, Pink Venom, Kill This Love, How You Like That, Kick It, Whistle hingga Tally.

Tidak hanya itu, BLACKPINK juga memberikan kejutan kepada para penggemar di Coachella 2023 dengan memamerkan keunikan individu melalui penampilan solo mereka.

Penampilan solo mereka dibuka dengan Jennie BLACKPINK yang membawakan lagu 'You & Me'.

Jennie BLACKPINK tampak mengenakan pakaian serba putih yang terinspirasi dari penari balet dengan rambut yang dikuncir dua, dikutip dari Kbizoom.

Penampilan Jennie BLACKPINK terlihat menawan dengan manik-manik mutiara yang menghiasi pakaian putihnya.

Selanjutnya, Jisoo BLACPINK sebagai member yang tampil kedua setelah Jennie.