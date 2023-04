KEPERCAYAAN Aji Santoso ke Sho Yamamoto Dijawab Tuntas, Gantikan Taisei di Persebaya Surabaya

SURYA.co.id, -Sho Yamamoto menjawab tuntas kepercayaan AJi Santoso, emban tugas berat gantikan Taisei Marukawa di Persebaya Surabaya.

Persebaya Surabaya memulai langkah di Liga 1 musim lalu dengan kehilangan satu pemain terbaiknya yaitu Taisei Marukawa ke PSIS Semarang.

Pemain asal Jepang itu langsung meledak usai mencetak 17 gol dan 10 assist serta dinobatkan sebagai pemain terbaik dan masuk BEST XI of the season.

Taisei Marukawa langsung meledak di musim pertamanya bersama Persebaya Surabaya (dok.Persebaya)

Sebagai gantinya, Persebaya mempercayakan slot asing Asia pada pemain baru yaitu Sho Yamamoto.

Sejak awal kedatangan Sho Yamamoto, Aji Santoso selalu menaruh kepercayaan penuh pada sang pemain.

"Bisa bermain sebagai attacking midfielder (AMF) bisa bermain sayap kiri dan sayap kanan. Karena kemampuan itulah saya mengambil Sho" Ucap Aji kala itu.

Lebih lanjut, Aji berharap Sho Yamamoto bisa meledak layaknya Taisei Marukawa musim lalu saat menghadapi musim pertamanya di Liga Indonesia.

"Mudah-mudahan, Sho juga meledak di musim pertamanya ini." pungkasnya.

Harapan Aji Santoso itu langsung dibalas kontan oleh pemain berusia 26 tahun tersebut.

Sho Yamamoto berhasil tampil jadi pemain tersubur Persebaya musim ini.

Eks pemain FK Iskra itu mencatatkan total 10 gol dan 10 assist di musim debutnya bersama Bajul Ijo.

Catatan double-doublenya itu memang masih belum menyamai catatan Taisei Marukawa di musim sebelumnya.

Sho Yamamoto (kanan) saat tampil membela Persebaya lawan Persik Kediri. (Foto Persebaya)

Tetapi torehan itu masih lebih baik daripada Marukawa di klub barunya saat ini yaitu PSIS Semarang.

Taisei tercatat hanya mampu mencetak 7 gol dan 6 assist dari total 33 pertandingan bersama Laskar Mahesa Jenar.