Berita Persebaya Hari Ini Populer: Sho Yamamoto Masuk Best XI Musim Ini, Keinginan Aji Santoso

Surya.co.id, - Berikut Berita Persebaya Hari Ini Populer, Sho Yamamoto Best XI musim ini, keinginan Aji Santoso, Jumat (21/4)

Berita pertama hari ini ada Sho Yamamoto yang jadi satu-satunya pemain Persebaya yang masuk Best XI musim ini.

Kemudian berita kedua ada keinginan Aji Santoso pada skuadnya musim depan.

Berikut berita selengkapnya.

1. Sho Yamamoto Masuk Best XI

Sho Yamamoto menjadi satu-satunya pemain Persebaya Surabaya yang masuk dalam BEST XI of the season alias 11 pemain terbaik musim ini.

Penobatan Sho sebagai satu pemain di 11 pemain terbaik musim ini tentu bukan tanpa sebab.

Sho Yamamoto jadi satu-satunya pemain Persebaya Surabaya yang masuk BEST XI Of The Season Liga 1 2022/2023 (Persebaya)

Ini karena pemain asal Jepang itu berhasil menorehkan 10 gol dan 10 assist untuk Persebaya Surabaya.

Sementara itu, sang jawara PSM Makassar menjadi tim dengan pemain terbanyak di 11 terbaik musim itu yaitu 4 pemain.

Disusul dengan Persija Jakarta dengan 3 pemain.

Baca juga: Keinginan Aji Santoso ke Pemain Persebaya di Kompetisi Musim Depan

Baca juga: Proyeksi Lini Belakang Persebaya Surabaya, Aji Santoso Wajib Hindari Kesalahan Musim Lalu

Borneo FC punya dua pemain, sedangkan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya hanya satu pemain.

Berikut BEST XI of The Season Liga 1 2022/2023

Best XI of The Season

Penjaga Gawang: Andritany (Persija Jakarta)