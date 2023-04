Tata Cara Sholat Gerhana Matahari Kamis, 20 April 2023 dan Waktunya di Jawa Timur

SURYA.CO.ID - Berikut niat dan tata cara mengerjakan Sholat Gerhana Matahari.

Menurut Kementerian Agama (Kemenag) RI berdasarkan data astronomi, Gerhana Matahari Hibrida akan terjadi pada hari Kamis, 20 April 2023.

Gerhana Matahari Hibrida adalah posisi ketika matahari, bulan dan bumi tepat segaris.

“Insya Allah, pada 20 April 2023, bertepatan 29 Ramadan 1444 H, akan terjadi Gerhana Matahari Hibrida di seluruh wilayah Indonesia,” kata Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin dikutip dari laman resmi Kemenag, Selasa (18/4).

Kamaruddin Amin mengajak masyarakat Indonesia untuk melaksanakan Sholat Gerhana Bulan, sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW.

Dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Telah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah SAW (yaitu) pada hari wafatnya Ibrahim (putra Nabi). Kemudian orang-orang berkata, "Terjadinya gerhana matahari itu karena wafatnya Ibrahim. Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya matahari dan bulan itu tidak gerhana karena wafatnya seseorang dan tidak karena hidupnya seseorang. Apabila kalian melihat (kejadian gerhana), maka shalatlah dan berdoalah kepada Allah. (Shahih Al-Bukhari, 1:228 No.1043).

Tata Cara Sholat Gerhana Matahari

Adapun tata cara Sholat Gerhana sebagai berikut:

a. Berniat di dalam hati. Adapun jika dilafazkan:

أُصَلَّى سُنَّةَ الْخُسُوْفِ رَكْعَتَيْنِ إِمَامًا مَأْمُوْمًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: "Aku niat shalat sunnah gerhana bulan dua raka'at menjadi (imam/ma'mum) karena Allah Ta'ala"

b. Takbiratul ihram yaitu bertakbir setelah niat sebagaimana shalat biasa;

c. Membaca do'a iftitah dan berta'awudz, kemudian membaca surat Al Fatihah dilanjutkan membaca ayat/surat dengan jahr (dikeraskan suaranya) sebagaimana terdapat dalam hadits Aisyah:

"Nabi SAW. menjaharkan (mengeraskan) bacaannya ketika shalat gerhana." (HR. Bukhari no. 1065 dan Muslim no. 901);