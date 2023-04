Aroma Persebaya Surabaya di Persija, Ada 6 Eks Bajul Ijo Usai Rizky Ridho dan Akbar Arjunsyah Gabung

SURYA.co.id, - Pengaruh Persebaya Surabaya begitu terasa di skuad Persija Jakarta musim depan, ada 6 eks penggawa Bajul Ijo yang kini perkuat tim ibu kota.

Rasa Persebaya Surabaya makin kental di skuad Persija Jakarta musim depan.

Terbaru, ada Rizky Ridho dan Akbar Arjunsyah yang diumumkan menjadi bagian Macan Kemayoran.

Status Rizky Ridho sebagai pemain Persija Jakarta makin melengkapi komposisi pemain lini belakang Macan kemayoran yang berasa Persebaya Surabaya.

Pengumuman Rizky Ridho gabung Persija secara resmi disampaikan dalam akun Instagram resmi milik klub, Senin (17/4/2023).

Rizky Ridho dan Elkan Bagot merayakan gol saat Timnas vs Burundi di laga FIFA matcday belum lama ini. Timnas Indonesia segera akan turun di Piala Asia 2023 (PSSI)

Akun resmi Persija Jakarta tersebut menayangkan siluet yang menggambarkan logo buaya.

Logo tersebut menggambarkan lambang dari Persebaya.

Video perkenalan tersebut diakhiri dengan wajah Rizky Ridho yang muncul ke permukaan.

Persija Jakarta menggunakan tagar He is Here!!!! untuk kedatangan Rizky Ridho tersebut.

Selain nama Rizky Ridho, Persija Jakarta sudah mengamankan satu nama lainnya untuk Liga 1 musim depan.

Persija Jakarta sebelumnya juga sudah meresmikan kedatangan Akbar Arjunsyah pada hari yang sama dengan Rizky Ridho.

Akbar Arjunsyah sendiri datang dari Gresik United di Liga 2.

Meski begitu, Akbar sendiri juga merupakan alumnus akademi Persebaya Surabaya.

Sama seperti Rizky Ridho, Akbar Arjunsyah sendiri juga berposisi sebagai bek tengah.