Rikzy Ridho Bikin Pertahanan Persija Jakarta Diborong Pemain Persebaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Rizky Ridho akhirnya diumumkan resmi menjadi pemain Persija Jakarta. Mantan bek Persebaya Surabaya itu membuat lini pertahanan Persija diborong mantan pemain Bajul Ijo.

Rikzy Ridho menyusul dua bek mantan Persebaya, yakni Hansamu Yama dan Dandi Maulana. Keduanya terlebih dulu sudah memperkuat lini pertahanan Persija sebelum Rizky Ridho menyusulnya ke Ibu Kota Indonesia tersebut.

Selain Hansamu Yama dan Dandi Maulana, eks Bajul Ijo lainnya juga tergabung di Persija Jakarta, yakni Osvaldo Hay. Penyerang asal Papua itu direkrut Persija ketika sedang berada di level permainan terbaiknya.

Kecuali Osvaldo Haay, mantan pemain Persebaya yang pernah tergabung di Persija adalah Otavio Dutra. Bek naturalisasi itu oleh Persija dipinjamkan ke Madura United di pertengahan Liga 1 2022-2023.

Pengumuman Risky Ridho gabung Persija secara resmi disampaikan dalam akun Instagram resmi milik klub, Senin (17/4/2023).

Akun resmi Persija Jakarta tersebut menayangkan siluet yang menggambarkan logo buaya.

Logo tersebut menggambarkan lambang dari Persebaya.

Video perkenalan tersebut diakhiri dengan wajah Rizky Ridho yang muncul ke permukaan.

Persija Jakarta menggunakan tagar He is Here!!!! untuk kedatangan Rizky Ridho tersebut.

Ini jadi nama kedua yang berhasil direkrut oleh Persija Jakarta untuk bursa transfer musim 2023-2024.

Nama pertama yang direkrut Persija Jakarta adalah sama-sama alumnus Persebaya yaitu Akbar Arjunsyah.

Akbar Arjunsyah sendiri datang dari Gresik United yang tampil di Liga 2.

Persija Jakarta sudah dirumorkan merekrut sosok bek timnas Indonesia tersebut sejak lama.

Sejak bulan Februari lalu, namanya sudah santer diberitakan oleh media bakal mendarat ke Persija Jakarta.