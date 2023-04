Hasil Liga Italia, Simak Klasemen: Inter Dipermalukan Monza, AC Milan Selamat di 4 Besar

SURYA.co.id - Berikut hasil pertandingan Liga Italia Seria A 22/23 matchday ke-30 yang telah berlangsung Sabtu - Minggu (15 - 16/4/23).

Tujuh pertandingan telah tuntas digelar hingga Minggu (16/4/23) malam.

Satu pertandingan Sassuolo vs Juventus masih berlangsung.

Sedang dua pertandingan lainnya, AS Roma vs Udinese dan Fiorentina vs Atalanta baru akan digelar Senin (17/4) dini hari ini, dan Selasa (18/423) dini hari.



Inter Milan gagal gusur AC Milan

Inter Milan gagal memaksimalkan laga kandang untuk memetik poin.

Alih-alih memetik poin, pasukan Zebra Biru tersebut justru dipermalukan tim non elit Italia, Monza dengan skor 0 - 1.

Inter Milan mampu menguasai jalannya pertandingan. Statistik livescore.com memperlihatkan Pasukan Simone Inzaghi mampu menguasai ball possesion dengan 57 persen banding 43 persen.

Begitu pula dengan serangan dan penciptaan peluang. Inter Milan membuka peluang gol hingga 15 kali. Sebanyak 10 diantaranya berhasil diblok pemain Monza.

Sementara Monza hanya mampu membuka lima peluang, dengann dua diantaranya diblok lawan.

Duet Inter Milan, Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez sama-sama mengalami kejumudan.



Pelatih Simone Inzaghi kemudian menarik Lautaro Martinez dan memasukkan Jaoquin Correa, namun hasilnya tetap saja tumpul.

Sebaliknya tim tamu Monza berhasil memanfaatkan peluang yang sedikit, menjadi gol lewat Caldirola di menit 78 memanfaatkan umpan Ciurria.

Dengan hasil ini, Inter Milan gagal menggusur rival sekotanya AC Milan di posisi keempat daftar klasemen.

Inter Milan tetap di urutan ke-5 dengan poin 51, terpaut dua angka dari AC Milan.

Laga ini mestinya menjadi keuntungan besar bagi Inter Milan.

Sebab rival abadinya AC Milan, yang bermain lebih dulu di kandang Bologna tertahan dengan skor 1 - 1.

Tapi rupanya keberuntungan masih menaungi AC Milan untuk tetap berada di posisi empat besar.

AC Milan berterima kasih pada Monza yang sukses menaklukkan Inter Milan 0 - 1.

