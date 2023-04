Di Kota Surabaya, Harga Sejumlah Kebutuhan Pokok Stabil Jelang Lebaran 2023

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Harga kebutuhan pokok atau sembako di Kota Surabaya cenderung stabil hingga menjelang Lebaran. Bahkan ada beberapa harga komoditas pangan yang turun.

Berdasarkan harga rata-rata Kota Surabaya di tingkat konsumen pada tanggal 16 April 2023 di Pasar Wonokromo, Pasar Genteng, Pasar Tambakrejo, dan Pasar Soponyono tampak stabil.

Sejumlah bahan pokok yang tidak mengalami kenaikan di antaranya Beras Premium Rp 13.800 Per Kilogram, Beras Medium Rp 11.450 Per Kilogram, Gula Kristal Rp 13.200 Per Kilogram, Minyak Goreng curah Rp 16.000 Per Liter.

Kemudian, Daging Sapi Rp 111.000 Per Kilogram, Daging Ayam Per Kilogram, Telur Ayam Ras Rp 27.000 Per Kilogram, Cabe Merah Keriting Rp 32.000 Per Kilogram , Cabe Rawit Merah Rp 32.200 Per Kilogram.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengungkapkan, Pemerintah Kota Surabaya telah mengambil langkah untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil jelang Lebaran.

"Hampir setiap hari di bulan Ramadan, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinkopdag rutin menggelar Operasi Pasar bahan pokok di 31 kecamatan. Semata-mata untuk menjaga harga tetap stabil serta pasokan terjaga," kata Armuji, Senin (17/4/2023).

Dirinya juga menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjalin Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan sejumlah produsen di Jawa Timur untuk menekan harga Bahan Pokok (Bapok).

Kerja sama dilakukan melalui skema Bisnis to Bisnis (B2B) dengan cara mempertemukan langsung produsen dan pedagang.

Kerja sama antardaerah di antaranya dengan Nganjuk, Mojokerto, dan Blitar.

Produk komoditinya ada yang bawang merah, cabai dan beras. Hal ini dilakukan untuk memangkas rantai distribusi yang terlalu panjang sehingga saat di pasar harga masih bisa di bawah HET.

Cak Ji turut bangga berkat kerja kolaborasi sejumlah pihak terkait Perdagangan pangan mampu menjaga stabilitas harga pangan sehingga masyarakat dapat merasakan bahan pokok yang terjangkau saat memasuki musim lebaran yang biasanya mengalami kenaikan.

