BIODATA Ze Valente, Pemain Persebaya yang Raih Best Goal of The Month, Catat 5 Gol untuk Bajul Ijo

Ze Valente raih Best Goal of The Month Liga 1 2022 edisi Maret.

SURYA.CO.ID - Berikut biodata Ze Valente, pemain Persebaya Surabaya yang raih Best Goal of The Month Liga 1 2022 edisi Maret.

Menutup musim Liga 1 2022, pemain asing Persebaya Surabaya, Ze Valente, meraih penghargaan Best Goal of The Month.

Hal itu seperti yang disampaikan melalui akun Instagram @liga1match, Minggu (16/4/2023).

Dalam unggahan itu, beberapa cuplikan Ze Valente saat menjebol gawang lawan, diputar ulang.

Pada akhir video, Ze Valente mengucapkan terima kasih kepada penggemar karena telah memilihnya untuk Best Goal of The Month.

"Halo, saya Ze Valente, pemain Persebaya. Terima kasih karena telah memilih saya Goal of The Month Liga 1 edisi Maret. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendukungku. Terima kasih untuk rekan satu tim, juga untuk staf Persebaya Surabaya. Salam Satu Nyali, Wani!" ucap Ze Valente.

Biodata Ze Valente

Melansir dari Transfermarkt, Ze Valente mengawali karier dengan bergabung di klub Portugal, Paredes Youth sejak 2005.

Setelah itu, kariernya terus menanjak hingga menembus tim utama pada Januari 2012.

Berselang enam bulan, Ze Valente meninggalkan klub masa kecilnya dan pindah ke Pacos Ferreira.

Ze Valente memulai kiprahnya di klub baru bersama tim kelompok usia U-19.



Ia kemudian menembus tim utama pada Januari 2013, namun pindah lagi enam bulan berselang ke Deportivo Aves.

Setahun di sana, Ze Valente dipinjamkan ke klub Spanyol, Atletico Baleares.

Ze Valente kembali lagi ke Deportivo Aves di akhir 2014.

Pada Juli 2017, ia pindah ke Vizela di mana dia bertahan dua musim sebelum pindah ke klub Yunani, Doxa Katokopias.



Pada Juli 2020, Ze Valente membela Estoril Praia.