KODE Paulo Victor Stay di Persebaya untuk Musim Depan, Janjikan Pertemuan dengan Bonek di Stadion

SURYA.CO.ID - Status Paulo Victor masih menjadi pertanyaan Bonek, mengingat akhir musim Liga 1 2022 sudah selesai.

Hingga kini, Persebaya Surabaya masih belum mengumumkan status resmi Paulo Victor sebagai bomber Bajul Ijo untuk musim depan.

Padahal, banyak Bonek yang ingin Paulo Victor tetap di Persebaya Surabaya dan membela untuk musim depan.

Mengenai status Paulo Victor di Persebaya Surabaya, dia sempat memberikan kode melalui unggahan Instagram terbarunya, Sabtu (15/4/2023).

Dalam unggahan itu, seperti pemain lainnya, Paulo Victor mengaku sangat senang dengan pencapaian Persebaya Surabaya yang mampu menutup musim dengan kebahagiaan.

Tak hanya itu, Paulo Victor juga mengungkapkan kebanggaannya karena bisa mengenakan jersey Persebaya Surabaya.

Jika dilihat kembali, dalam caption yang ditulis Paulo Victor, dia seakan menyiratkan statusnya di Persebaya Surabaya pekan depan dengan menjanjikan pertemuan dengan Bonek dan Bonita.

Meski begitu, belum diketahui apa yang disampaikan oleh Paulo Victor memang mengenai statusnya yang bakal diperpanjang Persebaya Surabaya atau bukan.

"Last game of the season.. very happy to wear this Jersey and represent a beautiful city.. see you at stadium Bonek & Bonita #greenforce #WANii," tulis Victor.

Aji Santoso Bicara dengan Manajemen Paulo Victor

Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, menyebut sudah membangun komunikasi dengan manajemen soal nasib Paulo Victor, pemain asal Brasil itu.

"Kita lihat, yang penting saya sudah berkomunikasi dengan manajemen Persebaya Surabaya untuk Paulo Victor," kata Aji Santoso, Jumat (31/3/2023).

Sempat diragukan, Paulo Victor memberi bukti kualitasnya dua laga terakhir dengan selalu mencetak gol.

Bahkan saat Persebaya menang 3-2 atas Persikabo ia mencetak brace.