Jadwal Liga Spanyol, Link Siaran Langsung, Klasemen - Top Skor, Barcelona - Madrid Cari Obat Sial

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Spanyol Laliga 22/23 matchday ke-29 yang akan berlangsung mulai malam dini hari ini, Sabtu (15/4/23) - Selasa (18/4/23).

Jadwal Liga Spanyol matchday ke-29 akan dibuka malam dini hari ini, Sabtu (15/4/23) pukul 02.00 WIB, dengan menyajikan duel Rayo Vallecano vs Osasuna.

Esoknya Sabtu malam - dini hari Minggu, akan digelar empat pertandingan. Dimulai Pukul 19:00 WIB - Villarreal vs Real Valladolid, Pukul 21:15 WIB Athletic Bilbao vs Real Sociedad, Pukul 23:30 WIB - Real Betis vs Espanyol dan laga penutup Cadiz vs Real Madrid pukul 02.00 WIB, Minggu (16/4/23).

Real Madrid berat kejar Barcelona

Barcelona dan Real Madrid sama-sama sial di matchday ke-28 pekan lalu.

Bermain di markas Camp Nou, Barcelona gagal mengatasi perlawan tim non-elit Girona.

Pasukan Xavi Hernandez harus rela kehilangan poin penuh setelah ditahan 0 - 0 oleh tamunya itu.

Real Madrid lebih sial lagi. Bermain di markas Santiago Barnebau, pasukan Carlo Ancelotti dibuat keok 2 - 3 oleh tamunya, Villareal.

Dengan hasil ini peluang Real Madrid mengejar Barcelona cukuplah berat.

Real Madrid dengan poin 59 masih tertinggal 13 poin dari rival abadinya di Laliga yang mengantongi 72 poin.

